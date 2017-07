El derbi más predecible

Me compadezco por el espectador que ayer no fuera con ninguno de los dos equipos, porque se tragó un bodrio de partido. Eliminemos la tensión y la adrenalina que ofrecen al espectador un derbi, y nos queda muy poco de fútbol y muchos de los problemas que, no hay que olvidar, arrastran ambos equipos. Porque fue de todo menos un derbi que pueda resultar sorprendente. Ni en las alineaciones ni en los planteamientos de ambos entrenadores. Lo señalábamos en la previa: lo impredecible habría sido que uno de los dos hubiera ido a por el partido descaradamente. Por predecible puede considerarse hasta el resultado, pues jugaban un equipo que no gana fuera y otro que no lo hace en casa, y el resultado histórico más repetido es el 0-0 que se vio ayer. El partido podría haber cambiado con la ocasión de Gameiro en el 11, pero en eso tampoco innovó el galo, que no termina de estar fino ante el gol. Hasta ahí, el Sevilla tuvo fluidez. Luego, el Betis logró que cayera en su tela de araña. Enmarañó el juego el equipo de Mel, que demostró que, cuando es intenso, resulta difícil de batir, pero también que tiene muchísimos problemas para generar ocasiones y poder ganar. Por parte del Sevilla, lo más preocupante fueron los problemas evidenciados para salir con claridad cuando el Betis le atosigó en su campo, porque, en las pocas veces que pudo superar la presión, tuvo espacio para generar peligro, y, aunque no por eso gozó de ocasiones claras, sí dio sensación de cierto peligro. Eso y la pegada que echa de menos durante toda la temporada. En el Betis, Mel tiene claro que su equipo será fuerte, a la espera de fichajes y del mejor Ceballos, mientras mantenga la tensión y encuentre a Rubén. Ayer tuvo lo uno y no lo otro.