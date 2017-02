A igualdad de actitud, el Sevilla está por encima

Viendo el primer tiempo del Betis contra el Sevilla resulta complicado imaginar por qué deambula en zona de nadie en la tabla. Superó en todo a su rival, dominando el escenario, sabiendo en cada momento qué hacer para crear problemas a los nervionenses.

En el descanso se dio cuenta Sampaoli que por fútbol no iba a ganar el derbi. Necesitaba la casta y el coraje. En cuanto el Sevilla igualó en actitud a los verdiblancos el partido viró de rumbo. También encontró el casildense, con un centrocampista más, soluciones para mejorar la circulación y llevar el partido hacia campo bético. No supo, o no pudo, reaccionar Víctor, al que no le quedaba munición en el banquillo para un intento de reacción.