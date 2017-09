Análisis del mercado (y IV): El descenso, las revelaciones y apuntes del mercado internacional

Después de un receso por vacaciones retomo el análisis del mercado con los últimos apuntes de lo que ha dado de sí en los equipos que pelearán por la salvación y con algunos apuntes de lo que ha ocurrido entre los grandes del Viejo Continente.

Los tres equipos que han subido apuestan básicamente por el bloque que les llevó a Primera, aunque con diferentes estrategias. Para empezar los tres mantienen al entrenador y la idea y hay pocas variaciones en el once tipo. El Girona ha tirado de su alianza con el City para traer a Maffeo, Marlos, Kayode y Douglas Luis. Maffeo ha comenzado como titular y Douglas debe ser un futbolista que con el tiempo puede dar cosas diferentes a los catalanes. Lo más interesante ha sido cómo ha apuntalado la zona de atrás con jugadores con experiencia: Iraizoz en la portería más Bernardo y Muniesa en el centro de la defensa deben dar solidez a un equipo que ha comenzado bien la campaña. Stuani también les ayudará mucho arriba.

El Getafe es el que ha realizado fichajes de un perfil más bajo. Ha mirado a Segunda para hacerse con jugadores como Amath, Ángel, Chuli o Shibasaki, además de retornar a Djené tras un año en Bélgica. También ha traído a jugadores como Bruno, Fajr, Jefferson Montero o Antunes con experiencia en LaLiga y salvar la que es la primera campaña de Ramón Planes al frente de la dirección deportiva getafense. Saben que van a vivir al límite cada partido de una temporada en la que en teoría pelearán hasta el final para lograr la salvación.

El Levante hizo las cosas muy bien en Segunda y es el que se ha permitido más alegrías en el mercado mirando al exterior. Además de Luna (libre), Ivi (Sevilla Atlético), o Álex Alegría (Betis) -además de Samu García (Rubin Kazan) incorpora apuestas procedentes de ligas o equipos menores como Doukouoré, Bardhi, Boateng o Lukic buscando en mercados más accesibles para un recién ascendido. La campaña realizada en la 16/17 es aval suficiente para pensar que se salvará.

El segundo año siempre es el más complicado para los recién ascendidos y habrá que ver cómo reaccionan Alavés y Leganés. Los vitorianos cuajaron una excelente 16/17, pero esta 17/18 ha sido prácticamente como volver a empezar por la marcha de su entrenador y de los cedidos que tan buen resultado dieron la campaña pasada. La apuesta para el banquillo es Zubeldía, un desconocido en Europa que tratará de seguir la línea marcada por Pellegrino. Lo más interesante para ellos ha llegado al final con las contrataciones de Pina, Bojan, Medrán y Munir, aunque el plantel puede quedarse corto. Burgui y Wakaso también dan ese punto de experiencia en una temporada que se les puede hacer larga mientras que Pedraza es un jugador que puede ser su gran revelación.

En cuanto al Leganés, también ha tenido un tirón final importante con Amrabat, Beauvue y Naranjo para paliar los problemas con el gol. El orden será de nuevo el gran arma de los de Asier Garitano, que han realizado un fichaje importante por línea: Cuéllar (portería), Ezequiel Muñoz (defensa), Eraso (centro del campo) y los mencionados arriba. Zaldua es un lateral de garantías y Gumbau, cedido por el Barcelona, es una apuesta de bajo riesgo, al igual que Brasanac (cedido en este caso por el Betis). De momento, como el año pasado, ha empezado bien y están mentalizados de que es una carrera de fondo.

Estos serían mis cinco candidatos principales, aunque hay un par de equipos que si se despistan se pueden dar un batacazo. Uno es el Málaga. Ha sido un verano movidito en Martiricos, con cruce de declaraciones entre el entrenador y el dueño y problemas para la planificación. Roberto llegó por Kameni -dos porteros similares en lo bueno y en lo malo-. En defensa, tras las llegadas de Diego y Baysse quizá les falte un punto de dureza y experiencia que puede dar un jugador tipo Demichelis -en un estado de forma aceptable-. En el medio pierde muchísimo con la marcha de Camacho. La salida de Fornals tampoco ayuda y recaerá demasiada responsabilidad en jóvenes como Ontiveros o Juanpi. Adrián, libre tras acabar contrato en Eibar, ayudará en la creación. El fichaje de Borja Bastón debe ayudar a olvidar a Sandro y Diego Rolán es una incógnita.

Otro equipo que me genera dudas es el Deportivo, más allá de que el regreso de Lucas Pérez es una magnífica noticia para los de Pepe Mel. No es tanto que jugador por jugador no tenga un plantel competitivo como que juntos no terminaron de mostrarse sólidos el curso pasado ni tampoco en el comienzo de éste. Lo que percibo es cierta falta de consistencia. Tengo ganas de ver a Fede Valverde, que puede ayudar a gobernar los partidos en un centro del campo en el que falta jerarquía. Sí sorprende la falta de protagonismo en el inicio de campaña de Çolak.

Menos problemas deben tener Eibar y Las Palmas, dos equipos que si les salen bien las cosas pueden pelear por cotas más importantes, una categoría en la que se incluye el Betis, que no está obligado a pelear por Europa, pero tiene plantilla para ilusionarse con estar arriba sin pasar problemas. Por nombres, el equipo insular es el más llamativo. Se ha ido Boateng, pero figuras como Aquilani, Vitolo, Calleri o Rémy. Fiel a su estilo, no ha invertido un solo euro y sólo ha fichado jugadores libres o cedidos como Hernán Toledo o Samper.

En cuanto al Eibar, es un club modélico. Controla el mercado de Segunda, premia la promoción interna -jugadores como Peña que ya estaban el año pasado dan un paso al frente-. La venta de Lejeune le obligó a ir al mercado internacional para fichar un relevo y se decantó por Oliveira, aunque a última hora trajo a Lombán. Dmivotrovic ha sido el elegido para la portería y del Alcorcón también llegó Alejo, aunque ha sufrido una lesión. Charles y Jordán completan los pocos retoques de un equipo que ha logrado mantener jugadores clave como Dani García, Enrich o Capa.

Apuntes del mercado internacional

Cierro este análisis del mercado con unas pinceladas sobre el mercado internacional. El rey indiscutible ha sido el PSG, que con Mbappé y Neymar ha formado el que probablemente es el tridente más peligroso del Viejo Continente al unirlos a Cavani. La base ya la tenía con una pareja de centrales potente -Marquinhos, Thiago Silva- y una defensa redondeada con Alves. Verratti, Rabiot comandan el centro del campo y luego tiene un sifín de alternativas con Draxler, Moura, Pastore... lo más difícil para Emery será gestionar la plantilla, pero es uno de mis tres favoritos para la Champions. Todo lo contrario que el Mónaco, que tras las ventas de Bakayoko, Bernardo Silva, Mendy y Mbappé tiene una plantilla atractiva, pero no del nivel del curso pasado.

Más decepcionante ha sido el papel del finalista de la última Champions, una Juventus a la que Allegri reclamó tres fichajes de nivel para equipararse al Madrid, pero que no ha dado ese paso, pues sólo Douglas Costa puede considerarse realmente top. En Italia peleará con la Roma de Monchi, el Inter de Spalletti, el renacido Milan y el vistoso Nápoli. Monchi ya ha señalado que lo más importante ha sido retener a futbolistas clave como Dzeko, Nainggolan, Strootman o El-Sharawy. Su mayor apuesta es Schick y ha hecho caja con Salah y Rudiger. En principio debe estar para pelear por la Champions, pero lo del título aún le viene grande. La principal baza del Nápoles es que mantiene a sus principales espadas. En el mercado se ha movido por Maksimovic (20 millones) y las apuestas por los jovenes Rog y Ounas (23 kilos entre los dos). En cuanto a los dos equipos de Milan, han sido los grandes animadores del mercado. El Inter tenía menos camino por recorrer y, a priori, es el que tiene más armas para pelear el reinado de la Juventus, aunque el fichaje que más ilusión ha despertado es el de Spalletti para el banquillo. El Milan ha tenido que invertir mucho para recortar más distancia y le ha quedado un plantel muy interesante. Casi 200 millones de euros para fichar a Bonucci, Kalinic, Canhanoglu, Kessie, André Silva, Ricardo Rodríguez y Biglia. Hablar de candidato podría ser pronto... o no.

En Alemania, el Bayern marca el paso, aunque en la Bundesliga no se permiten las grandes inversiones de otros países. James es el principal reclamo del campeón teutón, que también se hace con Tolisso (40 millones desde el Lyon), para intentar recuperar protagonismo en la Champions, donde ya no aparece entre los principales candidatos.

Cierro con la Premier League, donde el City ha vuelto a saltar la banca para que Guardiola pueda conquistar el título. 244 millones en jugadores como Ederson, Mendy, Walker, Bernardo Silva o Danilo para apuntalar un plantel repleto de estrellas. El Chelsea se ha movido menos, con Morata como principal reclamo. Si Conte es capaz de domar las revueltas aguas que pasan por Stanford Bridge también será un equipo a tener en cuenta en la Champions. El otro equipo de Manchester, el United, también intenta recortar distancias a base de talonario. Aunque ha gasgado más de 80 millones en Lukaku o de 40 en Matip, Mourinho aseguró que se movieron rápido para no pagar el salto inflacionista que supuso el fichaje de Neymar por el PSG. Lacazette (53 millones del Arsenal al Lyon) es otro de los grandes movimientos en la Premier, aunque los de Wenger ya no figuran como claros aspirantes, mientras que el Liverpool ha incorporado a Salah y Oxlade-Chamberlain -además de retener a Coutinho- para intentar el asalto al título.

