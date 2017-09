Y el Villamarín hizo la ola

"Llevamos mucho tiempo sufriendo", decía Sergio León tras golear al Levante. Y ya era hora de disfrutar. Lo hizo el beticismo en un Benito Villamarín convertido en una fiesta con casi 50.000 fieles entregados a un equipo que, por encima de todo, se ha convertido en algo reconocible. Ese es el principal mérito de Quique Setién, cuyo elenco logró que la afición hiciera la ola, una manifestación de orgullo por su equipo olvidada en La Palmera en los últimos años.

Fue el premio a un segundo tiempo en el que los verdiblancos se desataron, pero también a un primer acto en el que lograron madurar el partido. Lo explicaba Setién, quien confesaba que no hizo falta activar ningún resorte especial en el descanso para vencer la férrea estructura de un Levante que ofreció 45 minutos de efectividad defensiva absoluta. La solidaridad de un equipo se va resquebrajando con el paso de los minutos. Al final, las ayudas llegan tarde y se generan los espacios. No hay nada más ingrato para un futbolista, por más mentalizado que esté, que correr detrás de la pelota. El Betis, además, tuvo la puntería de acertar a la primera. El Levante no tuvo 'plan B' y a los verdiblancos les bastó con seguir una hoja de ruta de la que no se han movido desde que llegó el cántabro más que por la exigencia que imponen equipos como Barcelona o Real Madrid.

Poco a poco se fueron sumando todos los futbolistas al carro del que comenzaron tirando Fabián y Sergio León. El punta deja claro que es más que un rematador y el centrocampista que ha dejado atrás aquel tirillas que se fue a Elche para convertirse en un centrocampista de jerarquía que le va a poner muy difícil a Camarasa ser el actor principal en el papel de box-to-box. Visto lo visto hasta ahora, el canterano está varios pasos por delante. Con todo, tener en la recámara a uno de los dos ya es señal del nivel del centro del campo que ha conseguido confeccionar Serra Ferrer, el otro gran artífice de este equipo con dos autores.

Vendrán mal dadas y será entonces cuando habrá que redoblar la confianza en un estilo que ya está dando frutos en el segundo mes de competición y que ha hecho que el beticismo vuelva a disfrutar del fútbol.