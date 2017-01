El Cuco y sus padres se acogen a su derecho de no declarar al considerar "nulas" las grabaciones

Tanto el joven Javier García, conocido como 'El Cuco' y condenado años atrás a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta del Castillo, como sus padres, Rosalía García y Ángel Romero, se han acogido a su derecho a no declarar en la comparecencia a la que estaban citados todos ellos este lunes en el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, tras ser denunciados por los padres de la víctima por presunto falso testimonio, en relación con las declaraciones que realizaron durante el juicio celebrado en 2012 en la Audiencia Provincial por el mencionado crimen.

A la salida de la comparecencia, que ha transcurrido en apenas cinco minutos, según las fuentes consultadas por 'Europa Press', Carlos Sierra y Rafael Ramírez, los abogados del 'Cuco' y sus progenitores, han precisado a los periodistas que los tres se han acogido a su derecho de no declarar, bajo la premisa de que las grabaciones incluidas en la denuncia de los padres de Marta del Castillo por presunto falso testimonio "son nulas e ilegales", con lo que acceder a pronunciarse sobre las mismas implicaría "validarlas".

Los letrados del 'Cuco' y sus padres han expuesto que la mencionada denuncia se basa prácticamente en su totalidad en las grabaciones aportadas por el supuesto "infiltrado" en el entorno de esta familia, quien merced a su presunto contacto con el 'Cuco' y sus progenitores, investigados en estas diligencias, entregó a la Justicia unas 600 horas de grabaciones, y además en el testimonio de un camarero del bar La Portada.

Según este camarero, la noche del 24 de enero de 2009, precisamente la noche de la desaparición de la joven Marta del Castillo, los padres del 'Cuco' habría pasado varias horas en el mencionado negocio, extremo que contradice la versión de los mismos, según la cual ellos mismos constataron que su hijo estaba en el domicilio familiar la noche de la desaparición de la menor, por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño.

GRABACIONES "NULAS"

Los abogados del 'Cuco' y sus padres, en cualquier caso, han avisado de que más allá de que los investigados no reconozcan las declaraciones que la denuncia les atribuye a merced de unas transcripciones derivadas de las mencionadas grabaciones, las mismas son directamente "nulas e ilegales". Así, exponen que al margen de que las citadas transcripciones sean fruto de una "manipulación", se trata de unas grabaciones "no admitidas por el juzgado instructor ni por nadie", extremo que ha llevado a los investigados a acogerse a su derecho a no declarar, pues hacerlo habría implicado "validar" tales grabaciones.

En paralelo, han avisado de que la "credibilidad" del supuesto "infiltrado" en este asunto es "la misma" que ante el Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla, donde miembros de la Policía Nacional, encargados de la investigación de la desaparición de Marta del Castillo le tacharon de "delincuente", considerando además como "paparruchadas" sus informaciones.

LA "MEMORIA" DEL CAMARERO

En cuanto al testimonio del camarero del bar La Portada, han ironizado al opinar que "tiene muchísima memoria" al recordar la asistencia de los padres del 'Cuco' a su negocio la noche del 24 de enero, preguntando retóricamente "si eso desmonta una coartada". "Veremos", han manifestado, precisando que el propio camarero ha admitido que los padres del joven estuvieron "saliendo y entrando" en el bar a lo largo de aquella noche, "hasta la hora de cierre".

Por último, han expuesto que no cuentan con las grabaciones sobre las que se sustenta la denuncia, tan sólo con las transcripciones que figuran en la misma, por lo que reclamarán el material aportado, con idea probablemente de "pedir el archivo" de estas actuaciones.

En su denuncia, los padres de Marta del Castillo mantienen que los padres del 'Cuco' mintieron en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Sevilla en 2012, porque dijeron que su hijo estaba en su casa la noche de los hechos, el 24 de enero de 2009, cuando las mencionadas grabaciones y el testimonio del camarero rebatirían tal extremo.

Antonio del Castillo, padre de víctima, aseveraba en declaraciones a los medios de comunicación tras ratificar su denuncia contra 'El Cuco' y sus padres el pasado 14 de junio de 2016, que los progenitores del joven "no llegaron a la hora que dijeron (al domicilio familiar), no vieron a ese niño en la cama como dijeron y no le dieron el besito de buenas noches como dijeron".