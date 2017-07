¿Son seguras las 'casas inteligentes'?

La domótica es una tendencia en alza en la mayoría de los hogares de la actualidad. Sus beneficios a la hora de economizar los gastos y automatizar todas las tareas de una casa, ya sea el sistema de seguridad de alarma, la temperatura ambiente o simplemente la altura de las persianas. No obstante, algunos la consideran una moda pasajera debido a que se considera un lujo.

Las nuevas tecnologías están presentes en casi todo, incluso cuando no se perciben a simple vista, pues no hace falta adquirir los últimos dispositivos lanzados al mercado para gozar de los beneficios de estos avances. En realidad tan solo basta con mirar el entorno, o en el bolsillo del pantalón. No hay duda de que los teléfonos celulares son los dispositivos que más han marcado la historia moderna.

La domótica en las casas inteligentes permite controlar desde nuestro smartphone o desde una consola portátil similar a una tablet cualquier aspecto de nuestro hogar: la temperatura, si las persianas están subidas o bajadas, el funcionamiento de la lavadora, el horno o el lavaplatos, el contenido de la nevera, qué luces encendemos, si queremos que nuestro robot de limpieza haga su trabajo? La mayoría de estos dispositivos utilizan la tecnología WiFi, infrarrojos o Bluetooth para comunicarse entre sí o con un control central. Las posibilidades son infinitas, y aunque suena a futuro, muchas de estas funciones ya existen en la actualidad, no ya como prototipos si no como productos a la venta. Las casas inteligentes cuentan con decenas de dispositivos conectados a un router para conectarse sin cables entre sí.

Llevamos conviviendo con las computadoras varias décadas y somos conscientes de cómo nos facilitan muchas tareas pero no de los peligros que implica tenerlo conectado a Internet constantemente sin medidas de seguridad.

Los dispositivos conectados pueden ser víctimas de ataques; no es tan fácil como parece, pero sí es posible que puede acceder a dispositivos conectados de una casa domótica y tomar el control sin pisar el suelo de esa casa.

Las soluciones son relativamente sencillas, pero requieren de ciertas acciones por parte de los usuarios y de los fabricantes de estos dispositivos conectados. Los fabricantes deberían ser más conscientes del peligro de no actualizar el firmware o el software de sus aparatos. El usuario por su parte, debería protegerse cambiando las contraseñas por defecto de los dispositivos, en caso que sea posible, y poner atención en la seguridad de la principal puerta de entrada: el router.

Por su parte, las firmas de seguridad ya empiezan a tomar consciencia del hecho que cada vez habrá más dispositivos conectados y que es más eficaz protegerlos todos de manera centralizada en vez de instalar herramientas de seguridad uno a uno. Así pues, centralizar la seguridad y proteger todos los dispositivos conectados a una misma red desde una herramienta multiplataforma es la tendencia a seguir de cara a que las casas inteligentes.

