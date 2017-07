El Paint se despide 32 años después

Tres décadas después, toca decir adiós al Paint. Microsoft ha decidido que el programa de dibujo que viene instalado en los ordenadores Windows como sistema operativo desde 1985 deje de recibir soporte.



Un año antes de anunciar el fin del soporte para Paint, Microsoft lanzó Paint 3D, una suerte de Spinoff del programa para Windows 10 que permite realizar dibujos y animaciones tres dimensiones.

No obstante, esto no significa que quede eliminada de forma directa. Dejar a la aplicación sin soporte y sin actualizaciones no significa que ésta quede inutilizada para aquellos que lo deseen.