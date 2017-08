La ITV de los edificios

La ITE obliga a los dueños de los edificios con una antigüedad determinada (en muchos ayuntamientos a los 50 años y en otros, como Madrid, a los 30 años) a contratar una inspección periódica (en Madrid cada 10 años). En la capital, que fue pionera con la primera ordenanza, se hacen inspecciones desde 1999. Pero no existe homogeneidad en España y, de hecho, hay municipios en los que no está implantada, cuentan en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). En cambio, en los catalanes desde mayo "es obligatorio que el vendedor entregue al comprador una copia del informe de la ITE", apunta Laia Tió, arquitecta superior de la empresa de reformas y construcciones Rellart.

Con ello se pretende que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro. Se concreta en la emisión de un acta de inspección, con un resultado favorable o desfavorable. Antes de visitar el inmueble el técnico suele pedir al presidente toda la documentación que tenga para conocer los antecedentes del edificio, "pero muchas veces no tienen nada, ni siquiera el acta de la ITE anterior", explica Esperanza Ayerbe, arquitecta de Trébol Arquitectura.

"En esos 10 años pueden ocurrir sucesos que el técnico no puede prever en su inspección, desde imprudencias en reformas hasta terremotos. Una estructura no colapsa de la noche a la mañana sin avisar. Hay actuaciones que no pueden quedar exclusivamente en manos de una empresa de reformas sin una supervisión técnica adecuada", dice Javier Méndez, Director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.

A algunos vecinos les cuesta entender que la prevención es más barata que la reparación. "Creen que es una forma distinta de hacer recaer sobre ellos la reactivación de la construcción", cuenta Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. En su visita, el técnico revisa el "estado de la estructura y cimentación, así como las fachadas interiores, exteriores, medianerías y otros elementos, en especial cornisas, salientes, vuelos o elementos ornamentales. También, las cubiertas y azoteas, las redes generales de fontanería y saneamiento y, por último, los elementos de accesibilidad existentes", dice Ignacio Escribano, arquitecto de la empresa EspañaITE.com.

"Los problemas que afectan a la estructura portante de un edificio pueden no ser percibidos en la ITE visual, sea porque hay elementos que los ocultan, sea porque las estructuras no arrojan síntomas hasta poco antes de colapsar", recalcan en el COAM. Para conocerlos habría que realizar pruebas que costarían cientos de veces los que cuesta la ITE. Además, el método de inspección, el tiempo, su alcance o profundidad no están tipificadas, quedando a criterio del técnico.

El precio de una ITE depende de la superficie del edificio, su año de edificación y la complejidad de la inspección. Con la liberalización del mercado se pueden encontrar presupuestos por menos de 100 euros. De media, un edificio de cinco plantas y dos viviendas por planta entre medianeras supondría unos 200 euros más IVA, calcula Escribano.

"Si bien la ITE como está concebida dista mucho de ser perfecta, si no existiera es seguro que habría muchos más accidentes, daños y lesiones en el ámbito urbano", considera Javier Rojo, de RT Arquitectura. Según el arquitecto Ignacio Escribano, de EspañaITE.com, "es suficiente para detectar fallos graves (los derrumbes recientes son casos extraños, menos del 0,005% de los edificios se desploma así), pero insuficiente para muchos otros factores". Tirón de orejas, esta vez para la administración. El COAM ha insistido en la necesidad de implantar protocolos más rigurosos, incluyendo la realización de pruebas y otros estudios, así como el desmontaje parcial de elementos de recubrimiento para poder acceder directamente a las estructuras. "Los arquitectos tenemos a nuestra disposición tecnología suficiente como para poder analizar los edificios de una forma más profunda, incluso en ausencia de síntomas, y a precios razonables", explican.

