Implantes dentales y el deporte

¿Qué suele pedir el paciente que practica deporte y le falta algún diente?

Habitualmente el paciente que se preocupa por su salud y hace ejercicio físico de manera cotidiana, incluso a nivel competición, es bastante exigente respecto al tratamiento que solicita.

La primera condición que plantea a la hora de reponer ese diente ausente es "que sea fijo". Una prótesis "de quita y pon" no es cómoda y en caso de deportistas incluso puede ser peligrosa, pues, en un movimiento brusco o ante un golpe, puede partirse, perderla, tragársela€

Actualmente, la técnica de elección para colocar un diente que falta de manera fija es utilizar una prótesis sobre implantes, insertar un diente artificial fijo donde ahora falta uno.



¿Cómo se coloca ese diente?

La prótesis sobre implantes tiene dos fases:

- Fase quirúrgica, en la que se inserta el implante de titanio que hará de raíz en el hueso.

- Fase protética, en la que ponemos la muela o el diente en sí atornillado sobre ese implante.

Entre ambas fases dejaremos un periodo de osteointegración de 2-4 meses, dependiendo de la zona sobre la que hemos trabajado.

Durante esa fase de osteointegración ¿se queda el hueco?

Cuando lo que falta es una pieza cuya ausencia no afecta a estética, preferimos dejar el hueco y no usar prótesis provisional.

Cuando se trata de un diente del frente anterior, si el hueso lo permite, colocamos una prótesis atornillada que tapa el hueco, estéticamente se ve como un diente normal, pero con la que el paciente se compromete a no morder y no hacer ningún movimiento hasta que no se cumpla el periodo marcado. En estos casos es obligatorio el uso del protector.



¿Qué requisitos debe cumplir el paciente para poder colocarse el implante?

- Estar sano (existen pocas contraindicaciones absolutas para colocar un implante).

- Tener suficiente hueso (eso se valora en la exploración y utilizando pruebas complementarias, como el TAC).



¿Es compleja la cirugía?

Generalmente son intervenciones sencillas, con anestesia local y de no mucha duración.



¿Es incompatible con hacer deporte?

Como cualquier cirugía, requiere un tiempo de reposo tras la intervención. En caso de implantes unitarios se recomienda no hacer deporte en las primeras 24-48 horas.

En Mileniun Aljarafe sólo recomendamos programar la cirugía en un momento de menor intensidad de entrenamiento.



Y después de esas 24-48 h, ¿debe tener alguna precaución?

El periodo de osteointegración es crucial para el éxito del tratamiento. Desde que colocamos el implante hasta que empezamos a confeccionar la prótesis, el hueso de alrededor del implante se está remodelando, se está formando alrededor de esa raíz artificial. Es muy importante no ejercer ningún tipo de fuerza sobre él para no romper la formación de hueso.

En caso de practicar algún deporte de contacto o en el que sea habitual darse algún golpe o caerse, habrá que tener un cuidado "extra" durante esta fase, siendo interesante usar alguna férula de protección.

Además es determinante para que todo vaya bien que se mantenga una higiene exquisita de la zona.



¿Esas precauciones deben mantenerse toda la vida?

Es aconsejable mantener las precauciones básicas durante la práctica del ejercicio (higiene, protector bucal) y visitar al dentista al menos dos veces al año.