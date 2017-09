Fallece Hugh Hefner, fundador de Playboy

Hugh Hefner, carismático fundador de la revista Playboy, ha muerto por causas naturales hoy a los 91 años en su casa, la Mansión Playboy de Los Ángeles (Estados Unidos), según informó su empresa, que ha recordado una de sus frases más famosas: "La vida es demasiado corta para vivir los sueños de otra persona".





American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4