Sabina se moja sobre la independencia de Cataluña

Joaquín Sabina se ha mojado sobre la independencia de Cataluña en un acto en Ecuador. "Estoy radicalmente en contra de alguien que quiera hacer una patria mas pequeñita teniendo una tan grande. Esto no es como lo están vendiendo y se lee en la prensa extranjera de que es Cataluña contra España, es Cataluña contra Cataluña. Hay familias que ya no se hablan entre ellos, hay amigos míos que ya no pueden opinar públicamente porque quieran seguir siendo españole. Han dividido por la mitad Cataluña, con lo cual, creo que es lo peor que puede hacer un gobernante", ha señalado.