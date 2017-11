Españoles de futuro: sanos y ahorradores

Las personas preocupadas por su físico, que chequea su salud e intenta mantener un modo de vida saludable, son probablemente aquellas más interesadas en ahorrar para su jubilación.

El abandono de la vida laboral ya no es percibido como un tiempo de decadencia, sino como una oportunidad para disfrutar de la vida. Por ello, los trabajadores que aspiran a llegar a su retiro laboral en las mejores condiciones físicas posibles también son los más previsores a la hora de ahorrar para su jubilación. Los españoles que gozan de un mejor estado de salud son muy conscientes de la necesidad de mantener una planificación financiera (61%), son previsores (19%) y ahorradores habituales (42%), conocen con precisión a cuánto asciende su ahorro personal para la jubilación (56%) y, en definitiva, creen que disfrutarán de una buena jubilación (30%).

En la medida en que empeora el estado de salud de la muestra, los porcentajes de manera notable. Así, los españoles con una salud buena o aceptable son menos conscientes de la necesidad de una planificación financiera (39% y 44%, respectivamente), son menos previsores (16% en ambos casos), ahorran habitualmente en menor medida (27% y 24%), saben con menos precisión a cuánto asciende su ahorro privado para la jubilación (55% y 42%, respectivamente) y, por último, tienen menos confianza en que tendrán una buena jubilación (7% en ambos supuestos).

Lo que no cambia es la excesiva dependencia de la pensión procedente del sistema público para la última etapa de la vida, ya que los españoles encuestados indican que el 65% de los ingresos procederá de la misma, por el 46% de la media internacional. Ahorros e inversiones (24%) y planes de pensiones contratados por las empresas (11%) completan la hucha de previsiones para el futuro.

Esta dependencia de la pensión pública para los ingresos futuros explica que el 90% de los españoles se declare muy o bastante preocupado por la continuidad de este sistema. Algo que el economista Juan Ramón Rallo entiende, ya que cree que «las pensiones se cobrarán cada vez con mayor edad y su importe se está congelando. El sistema no tiene salvación por cuestiones demográficas». Un vaticinio que cala entre la población de menor edad. Así, los españoles de entre 35 y 44 años esperan que el 64% de sus ingresos sean del Estado; en la franja de edad entre los 25 y 34 esta cifra se reduce al 48% mientras que los españoles más jóvenes de la muestra, de entre 18 y 24 años, reducen los ingresos de la administración pública al 44%.

Solo el 29% de los españoles (frente al 39% de la media global) asegura ahorrar de forma periódica para su jubilación. No obstante, el porcentaje de ahorradores habituales en 2017 es dos puntos superior con respecto al estudio del 2016. Además, un 26% de los encuestados afirma que ahorra solo ocasionalmente y un 15% reconoce que en la actualidad no lo hace pero sí pudo hacerlo en el pasado. Por último, un 22% de los españoles comenta que no está ahorrando para su jubilación pero sí tiene intención de hacerlo en el futuro, mientras que el 8% restante asegura que no ahorra nada ni tiene intención de hacerlo.

