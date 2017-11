Shawn Mendes, Eminem y U2, entre los ganadores de los MTV EMAs

El cantante pop canadiense Shawn Mendes encabezó la lista de ganadores en los premios MTV de la música en Europa el domingo por la noche, llevándose a casa los premios a "Mejor Canción", "Mejor Artista" y "Mejor Fanaticada", en una velada donde se vieron actuaciones de French Montana, The Killers y Kesha.

La cantante británica de R&B Rita Ora, como anfitriona, mezcló su éxito de 2017 "Your Song" junto con su nuevo sencillo "Anywhere".

El rapero estadounidense Eminem abrió el evento con la presentación de su nueva canción "Walk on Water", con Skylar Gray sustituyendo a Beyoncé para cantar la otra parte en el dúo. El rapero de Detroit se llevó el premio al "Mejor Hip Hop", un honor que pareció un poco desconcertante.

"No estoy seguro de cómo conseguí esto porque hace ya algunos años que no tengo un álbum", bromeó en su discurso de aceptación, y agregó: "Pero gané uno".

La cantante de "Look What You Made Me Do", Taylor Swift, fue la más nominada de la noche, con seis, pero no ganó ningún premio.

Los rockeros irlandeses U2 recibieron el premio "Global Icon", en reconocimiento a sus décadas en la cima de la industria de la música.

Otros ganadores fueron Camila Cabello, con el "Mejor Pop", y el rapero Kendrick Lamar con "Mejor video" por "Humble".

Listado completo de los ganadores:

Mejor artista en España: Miguel Bosé

Mejor canción: Shawn Mendes por "There's nothing holdin' me back"

Mejor artista rock: Coldplay

Mejor artista: Shawn Mendes

Mejor artista de hip-hop: Eminem

Mejor artista alternativo: Thirty seconds to Mars

Mejor look: ZAYN

Mejores fans: Shawn Mendes

Mejor atista revelación: Dua Lipa

Best Push: Hailee Steinfeld

Mejor artista pop: Camila Cabello

Mejor vídeo: Kendrick Lamar por "HUMBLE"

Mejor directo: Ed Sheeran

Mejor world stage:The Chainsmokers por su directo en MTV Malta 2017

Mejor artista de electrónica: Daviv Guetta