Jennifer Lawrence. "Sentí que estaba siendo violada por todo el puto planeta"

Hace tres años se hicieron públicas unas imágenes en las que la actriz de Hollywood Jennifer Lawrence salía desnuda. Las fotografías vieron la luz y se viralizaron en Internet a causa del 'hackeo' de su móvil, lo que la actriz interpretó como una violación, que a día de hoy aún no ha superado: "Cuando ocurrió, noté tal sensación de violación que aún no puedo llegar a explicarlo con palabras. Creo que todavía estoy intentando procesarlo. Sentí que estaba siendo violada por todo el puto planeta porque no había ni una sola persona en ese momento que no pudiera ver las fotos".

La protagonista de la saga 'Los juegos del hambre' vio vulnerada su intimidad. Sin embargo, decidió no denunciar, porque ya no recuperaría, como explica en una entrevista a The Hollywood Reporter: "Nada de eso iba a devolverme la paz, ni iba a devolvernos mi cuerpo desnudo a mí y a Nic (su entonces pareja), la persona a la que iban dirigidas".