Diez películas de 2017 que no deberías perderte

La Bella y la Bestia es la película más taquillera de 2017, pero no figura en la lista de películas de este año que se acaba que te proponemos que no dejes de ver. Tampoco está la oscarizada Moonlight porque se estrenó en 2016 y sí está 'The disaster artist', que llega a las carteleras españolas a finales de año. Ahora que empiezan las vacaciones navideñas, te sugerimos estas 10 películas con las que pasar un buen rato.