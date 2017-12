Un hogar tranquilo.

La tranquilidad y el aislamiento de los ruidos suele ser uno de los objetivos a alcanzar cuando se llevan a cabo reformas. Cuando se quiere comprar o alquilar una vivienda, se tiende a buscar una que sea lo más tranquila y lo menos ruidosa posible. Conseguir un hogar sin ruidos y que nuestra casa sea un remanso de tranquilidad, no siempre es fácil, especialmente si se trata de un piso en una comunidad de vecinos. Pero tampoco es imposible.

Conseguir que tu vivienda esté lo más a salvo de ruidos posible implica muchas veces un estudio exhaustivo de las características de la vivienda, también de su entorno, para analizar las posibles causas de ruido y ver si van a influir en él. En la mayoría de ocasiones, si una vivienda es ruidosa es por causa de ruidos externos. Puede ser porque esté situada en una calle principal con mucho tráfico o delante de una carretera. Puede deberse a que el hogar en cuestión sea un primero y en el bajo haya un establecimiento ruidoso y mal aislado. O puede que los vecinos de la finca hagan más ruido de lo permitido.

Del primer factor te puedes dar cuenta a simple vista, solo con abrir las ventanas del piso o de la casa. Puede que esté muy bien aislada con ventanas dotadas de un buen aislante. O, incluso, con doble ventana. Pero si el ruido se mete en casa nada más abrirlas, puede haber algún problema. Sobre todo en verano, si la vivienda está en una zona calurosa y tienes que dormir con las ventanas abiertas por la noche. Si la casa que vas a adquirir o comprar tiene ese problema, es preciso sopesar bien este inconveniente antes de dar el paso y hacerte con ella.

En caso de que, aparentemente, la vivienda no esté situada en un entorno muy ruidoso, tampoco debes fiarte. Es conveniente visitarla a distintas horas e incluso preguntar a los vecinos. Sobre todo si se trata de un piso que tiene un negocio debajo. Especialmente, un restaurante, una cafetería o un bar. Si detectas que la vivienda que te interesa es muy ruidosa por motivos externos, será mejor que busques otra más tranquila.

La mayoría de ruidos externos entran por las puertas y las ventanas de una vivienda. Por lo tanto, es conveniente tener en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de hacer una reforma para evitarlos. Si los hay, es recomendable cambiar tanto ventanas como puertas de acceso a la casa. En este último caso, hay puertas fabricadas con materiales aislantes, de modo que son adecuadas para contener el ruido.

Eso sí, durante su instalación hay que tener cuidado puesto que, por muy aislantes que sean, si se comete algún error mientras se colocan, el ruido no se eliminará. Hay que evitar, por lo tanto, cualquier tipo de holgura entre la pared a la que se sujeta. Sobre todo si se trata de una puerta exterior que da a la calle o a una escalera de una comunidad de vecinos. Además, hay que rellenar las holguras con un material aislante adecuado. En muchas ocasiones, se suele utilizar únicamente espuma de poliuretano. Este material es perfecto para aislar del frío o del calor, pero no del ruido. Si se puede, es más recomendable rellenar hueveras con yeso o con mortero y sellar luego la instalación. Todo con cuidado para evitar que queden huecos.

Lo mismo sucede con las ventanas, que quizá, junto con los aislamientos de paredes y suelos, son otro elemento a tener muy en cuenta a la hora de evitar ruidos. Como se trata de aperturas al exterior en la fachada, hay que tener cuidado, no solo con su colocación, sino también con sus materiales. Y hasta con su sistema de apertura.

Además de tener en cuenta los cierres y los materiales en puertas y ventanas, para acabar con el ruido, en un proyecto de aislamiento acústico también se propondrán actuaciones en paredes, suelo y techo. La protección de estos elementos no es algo que deba hacerse a la ligera. Es una tarea delicada, y para conseguir su aislamiento hay que combinar varios tipos de materiales. Por un lado, los aislantes y, por otro, los que se encargan de absorber ruido. Generalmente, implican la creación de una especie de doble pared con un hueco entre ellas, que funcionará como cámara de aire.

En cualquier caso, no hay que descuidar nunca la instalación de los materiales a la hora de ejecutar un proyecto de aislamiento. Si no se hace correctamente, o quedan huecos en la instalación, el ruido seguirá siendo un problema. Por eso es importante no solo que un experto se encargue de todo lo relacionado con el proyecto de aislamiento. También de que se encargue de supervisar que todos los materiales se instalan y colocan de la manera correcta.

