El hallazgo del cadáver de Diana Quer aclara uno de los casos más mediáticos

El hallazgo del cadáver de Diana Quer en el interior de un pozo en una nave industrial, tras la confesión de José Enrique Abuín a los agentes de la Guardia Civil, termina con 16 meses de incertidumbre en torno a uno de los casos más mediáticos de los últimos años.

La investigación en los próximos días podrá esclarecer las numerosas incógnitas en torno a la desaparición hace 497 días de Diana Quer, de 18 años, cuando estaba de verbena en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), y cómo acabó dentro de un pozo en la parroquia de Asados, a unos 20 kilómetros del lugar donde se la vio por última vez.

El pozo donde hoy se localizó el cuerpo, tras la declaración ante los investigadores del principal acusado, José Enrique Abuín, está en una nave industrial situada en la parroquia de Asados, donde viven los padres de Abuín y a unos cuatro kilómetros de su domicilio en Rianxo (A Coruña).

La detención el 29 de diciembre de Abuín -que había sido interrogado como sospechoso en el caso Diana Quer-, por intento de agresión y robo a una mujer esta misma semana, y las declaraciones de su mujer de que no estaba con ella en la noche que desapareció, el 22 de agosto de 2016, en contra con lo que dijo hace meses, y que fue la coartada del detenido, han precipitado el desenlace.

Uno de los hitos de la investigación fue el hallazgo del teléfono móvil de Diana, un iPhone de color blanco, cerca del puente de Taragoña, un lugar próximo a Rianxo, precisamente donde está situado el domicilio del ahora detenido.

Pero aún así, el 19 de abril de 2017, el juzgado de instrucción número uno de Ribeira decretó el archivo provisional del caso de la desaparición de Diana Quer, que la familia pedirá que se reabra tras la aparición del cuerpo.

Ésta es la cronología de las fechas más destacadas en torno a este suceso:



2016

22 AGOSTO

.- 01,21 h: la madre de Diana, de vacaciones junto a sus hijas en A Pobra do Caramiñal, A Coruña, pregunta a la mayor si quiere que vaya a recogerla de las fiestas, a lo que la joven responde que no.

.- 02,43 h: Diana envía un mensaje a un amigo explicándole que está "acojonada", porque alguien le ha dicho, "Morena, ven aquí".

.- 03,15 h.- Un testigo la ve en los jardines de un parque de la localidad.

.- 07,30 h.- Otro testigo asegura que la vio igualmente a las afueras del pueblo.

.- 08.30 h.- La madre se percata de que su hija no ha regresado a casa y denuncia su desaparición.

23 AGOSTO

.- Comienzan las batidas y se difunden los primeros carteles con la imagen de la joven, que en el momento de la desaparición y según versión de la familia llevaba camiseta blanca, shorts blancos y zapatillas negras.

.- La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis, incluida la de la desaparición voluntaria mientras la familia insiste en la de la retención ilegal.

29 AGOSTO

.- Cuando se cumple una semana de la desaparición, la Infantería de la Marina se suma a la búsqueda de la joven. Aunque se ha declarado el secreto del sumario, trasciende que la joven no llevaba consigo su DNI.

30 AGOSTO

.- Los investigadores descartan el móvil del secuestro con motivación económica pese a la situación desahogada de la familia.

31 AGOSTO

.- La Guardia Civil toma declaración en Madrid a personas del entorno de Diana.

1 SEPTIEMBRE

.- Al margen de la investigación, un juzgado retira a la madre de Diana la custodia de su hija pequeña Valeria, de 16 años, a los que el padre, Juan Carlos Quer, responde que ésta "llega muy muy tarde". Valeria había acudido de urgencias a un centro médico debido a una crisis de ansiedad y, desde ahí, se trasladó un informe al juzgado en el que se advertía que la joven se lesionaba a sí misma.

4 SEPTIEMBRE

.- SOS Desaparecidos difunde en Portugal, Bélgica, Italia, Suiza y Francia, carteles con la imagen de Diana.

6 SEPTIEMBRE

.- Las investigaciones determinan, a partir de los posicionamientos del móvil, que Diana pudo subir en un coche la noche de su desaparición.

.- La madre admite ahora que la joven pudo pasar por casa y cambiarse de ropa antes de desaparecer.

20 SEPTIEMBRE

.- El juzgado de Ribeira se inhibe del caso Valeria Quer en favor del de Pozuelo.

27 OCTUBRE

.- Una mariscadora encuentra el teléfono móvil de Diana, en una zona muy próxima al puerto de Taragoña (Rianxo).

18 NOVIEMBRE

.- El titular del juzgado de Ribeira que instruye la causa prorroga un mes, hasta el 20 de diciembre, el secreto de las actuaciones.

2 DICIEMBRE

.- La asociación SOS Desaparecidos admite que ha recibido y remitido a la Guardia Civil un correo electrónico que viene firmado por Diana Quer en el que dice: "Hola. Estoy bien necesito estar un tiempo fuera de España. Saludos, Diana Quer".

20 DICIEMBRE

.- El juez prorroga un mes más el secreto de sumario sobre la investigación. Volverá a hacerlo en enero de 2017.

2017

-----

7 ABRIL

.- Detenida la hermana de Diana por supuestas amenazas a su madre.

19 ABRIL

.- El juez archiva el caso y levanta el secreto sumarial.

7 JULIO

.- Trasciende que una empresa alemana ha conseguido desbloquear el móvil, cuyo contenido está siendo analizado por la Guardia Civil para ser analizado.

11 JULIO

.- La Policía registra, sin éxito, una finca colindante a la playa de Coroso, en Ribeira (A Coruña), tras la denuncia de un vecino.

29 DICIEMBRE

.- La Guardia Civil detiene en la localidad gallega de Boiro (A Coruña) por un intento de secuestro y agresión sexual a un hombre que figuraba en la lista de sospechosos de la desaparición de Diana, y a su esposa.

30 DICIEMBRE

.- El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, confirma que el arrestado, José Enrique Abuín, está siendo investigado por la desaparición de Diana Quer.

.- Queda en libertad la mujer del principal acusado, tras declarar que él no estuvo con ella la noche de la desaparición de Diana Quer, en contra de lo que había declarado inicialmente.

31 DICIEMBRE

.- La Guardia Civil localiza el cadáver de Diana Quer en el interior de un pozo en una nave industrial.