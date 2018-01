No te pierdas los mejores estrenos del cine de este 2018

El nuevo año traerá a las carteleras de todos los cines españoles un gran listado de estrenos que nos invitarán a visitar las salas de cine y no querer despegarnos de la gran pantalla. El año viene cargado de estrenos para todos los gustos, desde cine de terror y ficción hasta las comedias más divertidas.

Enero arranca con producciones que ya suenan para los prestigiosos Globos de Oro y Óscar, como la ya premiada Tres anuncios en las afueras, Los archivos del Pentágono de Steven Spielberg, basada en hechos reales, o El instante más oscuro.

En febrero llega la que será la última película de Daniel Day-Lewis, El hilo invisible; la tercera entrega de la saga 50 sombras de Grey (50 sombras liberadas), y la ya multipremiada La forma del agua, el filme de Guillermo del Toro que mezcla drama, romance y fantasía con toda la magia e imaginación del gran artirta mexicano.

El cine español también presentará distintas producciones, como Sin rodeos, el nuevo trabajo de Santiago Segura como director, protagonizada por Maribel Vedú; la comedia Los futbolísimos, El aviso, Campeones o la producción de Dani de la Torre, Luis Tosar y Michelle Jenner, La sombra de la ley. También regresan 'Los compadres', con El mundo es suyo, una divertida comedia en la que Alfonso Sánchez y Alberto López hacen comentarios de la situación del hombre y de la mujer en España.

Y no debemos olvidar los clásicos, pues este año vuelven Jurassic World, Mary Poppins, Star War con Solo: una historia de Star War que llega a nuestros cines el 25 de mayo, y Misión Imposible 6, una nueva aventura del grupo de espionaje encabezado por Tom Cruise.

120 pulsaciones por minuto, El corredor del laberinto: la cura mortal, The Florida Project, Gorrión Rojo, Los nuevos mutantes o Ocean's 8 son otros de los títulos que se postulan como las mejores películas de 2018.

Insidious: La última llave (5 enero)



El instante más oscuro (12 enero)



Tres anuncios en las afueras (12 enero)



Los archivos del Pentágono (19 enero)



120 pulsaciones por minuto (19 enero)



Call me by your name (26 enero)



El corredor del laberinto: la cura mortal (26 enero)



Sin amor (Loveless) (26 enero)



El hilo invisible (2 febrero)



The Florida Project (9 febrero)



15:17 Tren a París (9 febrero)



50 sombras liberadas (9 febrero)



La forma del agua (16 febrero)



Black Panther (16 febrero)



Todo el dinero del mundo (23 febrero)



Sin rodeos (23 febrero)



El aviso (2 marzo)



Gorrión Rojo (2 marzo)



Loving Pablo (9 marzo)



Campeones (9 marzo)



Tomb Raider (16 marzo)



Pacific Rim: Insurrección (23 marzo)



Ready Player One (28 marzo)



Los nuevos mutantes (13 abril)



Lady Bird (13 abril)



Las leyes de la termodinámica (20 abril)



Isla de perros (20 abril)



Vengadores: Infinity War (27 abril)



Maravillosa familia de Tokio (11 mayo)



Solo: una historia de Star War (25 mayo)



Deadpool (1 junio)



Jurassic World: el reino caído (8 junio)



Ocean´s 8 (22 junio)



El mundo es suyo (22 junio)



Los increíbles (27 junio)



Sicario 2: Soldado (29 junio)



La Purga 4: la isla (4 julio)



Alita, ángel de combate (20 julio)



Los futbolísimos (27 julio)



Misión Imposible 6 (3 agosto)



The Predator (agosto 2018)



La sombra de la ley (31 agosto)



Mowgli (19 octubre)



Tiempo después (9 noviembre)



Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald (16 noviembre)



Ralph rompe Internet (21 noviembre)



Superlópez (23 noviembre)



Aquaman (21 diciembre)



Spiderman: un nuevo universo (21 diciembre)



El regreso de Mary Poppins (25 diciembre)



Bumblebee (28 diciembre)



Bohemian Rhapsody (28 febrero)



A rainy day in New York



Shadow



Creed 2