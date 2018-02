Pamela Anderson, el nuevo amor de Adil Rami

Adil Rami dejó el pasado verano el club de la capital hispalense para recalar en el francés Olympique de Marsella. Sin embargo, el cambio de aires no fue solo profesional, pues además del cambio de camiseta, cambió de amor, iniciando una nueva relación sentimental.

Se trata de la famosa actriz Pamela Anderson. La reconocida 'vigilante de la playa' ha trasladado su residencia a Marsella para estar junto al exsevillista, lo que demuestra que la relación está consolidada. Así lo ha declarado la actriz en el diario británico Daily Mail: "Adil realmente me cuida. Tenemos una vida muy sana y sencillamente maravillosa, con todo lo que podríamos necesitar. Ambos tenemos nuestros hijos para tratar de hacer funcionar la ecuación, pero él es genial. Es un chico estupendo, realmente estupendo".

La primera coincidencia de la pareja fue en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco 2017, donde se conocieron y sintieron el flechazo, pues desde entonces iniciaron su actual relación.

Sí es cierto, según ha declarado la estadounidense en el diario británico, que aunque ahora mismo su relación está en un buen momento, no 'descarta' una posible ruptura, la cual, dice, aceptaría: "Mantengamos el amor lo que podamos y si algún día me miras y piensas 'arg', bueno, siempre puedo irme a vivir a otro país". Y es que, además de la diferencia de edad, "él no habla muy bien inglés, yo no hablo muy bien francés", ha reconocido Pamela.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la actriz y modelo afirma que se entienden bien "gracias al lenguaje corporal, el lenguaje del amor".