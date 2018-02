Un padre queda con el acosador de su hija de 11 años para propinarle una paliza

El padre de una menor de 11 años se hizo pasar por ella mientras mantenía conversaciones de Whatsapp con un hombre de 29 años de edad que, según este padre, Walter Martín Rodríguez, la acosaba. Ha sucedido en Buenos Aires, Argentina.

La intención del padre era desmascarar este acoso para que el hombre, Germán Acosta, fuera detenido, pues opina que: "Así como se lo hizo a mi hija se lo puede hacer a cualquiera".

La niña recibía a través de Whatsapp continuos mensajes de contenido sexual de Germán Acosta, dieciocho años mayor que la menor, en los que le pedía fotos íntimas mientras que él le enviaba fotos de su miembro viril. La menor, cansada de la situación, se lo contó a su padre quien empezó a seguir el juego al acosador con el fin de identificarlo y así poder denunciarlo.

Con esta intención, el padre acordó un encuentro con el chico, el cual pensaba que se presentaría la niña de 11 años. Sin embargo se llevó una sorpresa al encontrarse con este padre, que le propició una brutal paliza acusándolo de acosador.

"La verdad es que fui a matarlo. No lo pensé. Me separó la policía, si no lo dejaba bobo", comentó Walter al medio argentino Minuto Uno.

Walter Martín ha declarado cómo transcurrieron los mensajes hasta que se produjera finalmente el encuentro: "Primero me dijo que fuera a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos viéramos en la esquina de la concesionaria de autos".

"La verdad es que mucho no lo pensé, quería saber hasta dónde podía llegar. Yo le decía que tenía 11 años, la edad de mi hija y él me mandaba fotos de su miembro y me decía que no importaba, que él iba a ser mi profesor y me iba a enseñar. Cualquier padre que se ponga en mi lugar hubiera hecho lo mismo", sentenció.

La Policía detuvo a Acosta para posteriormente dejarlo en libertad. Se ha abierto una causa a los dos: al padre por las lesiones causadas al acosador y a éste por ciberacoso.

En caso de ser declarado culpable, Acosta podría ser condenado de 6 meses a 4 años de prisión.