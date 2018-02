Las ausencias dentales comprometen una digestión correcta

¿Sabe cuántas veces se aconseja masticar cada bocado? 40 veces. Y es que para que el organismo pueda absorber correctamente los nutrientes de los alimentos es aconsejable que la ingesta se realice a pequeños trozos y triturando muy bien cada bocado.

La boca es la puerta principal a nuestro cuerpo, por ello hay que preservar el buen estado de la misma. Sin embargo son muchos los casos con los que nos encontramos diariamente en consulta en los que detectamos ausencias de molares que no son repuestos, primero porque están en una zona no estética y 'no se ven'; y segundo porque el paciente adquiere el hábito de masticar sólo por aquella zona donde no hay ausencias dentales, dejando parte de la boca anulada en lo que respecta a la función masticatoria. El problema de no poner una solución a tiempo es que los especialistas nos vamos encontrando con más limitaciones en cuanto a tratamientos de cara a un futuro. Las consecuencias principales son que las piezas adyacentes tienden a desplazarse, mientras que su homónima comienza a descolgarse del hueso al no encontrar un punto de contacto que la frene.

¿Podríamos soportar toda la carga de nuestro cuerpo en una sola pierna? Pues debemos pensar que la boca es igual, debe repartir el trabajo de forma equilibrada. Para atajar este daño la opción más recomendada a día de hoy en odontología es reponer esa ausencia con un implante dental. Este tratamiento copia la anatomía natural de nuestra pieza perdida, de manera que el implante o 'raíz artificial' mantiene fuerte nuestro hueso evitando que éste se consuma.

A la hora de desarrollar un plan de tratamiento, en Milenium Dental Aljarafe contamos con los medios tecnológicos necesarios (radiografía y TAC) para que durante la consulta del paciente podamos realizar un diagnóstico más preciso.

Entre las preguntas más frecuentes que se nos plantean sobre el tratamiento de implantes hay dos que lideran la lista. La primera de ellas es ¿duele? Hay que aclarar que no es un tratamiento doloroso pero que puede despertar alguna molestia una vez pase el efecto de la anestesia y durante las horas posteriores a la intervención. Por supuesto no es una molestia que vaya más allá de la que se puede sentir al realizar otros tratamientos como pueden ser extracciones, endodoncias? Si bien, la otra cuestión más consultada es ¿hay rechazo? Más que un rechazo en sí, cuando el implante no se cementa correctamente en el hueso se debe a condiciones que comprometen un poco más lo que nosotros llamamos 'fase de osteointegración', como pueden ser patologías que tenga el paciente o hábitos como el tabaco. En estos casos solemos esperar un periodo prudencial y volvemos a colocar.

En cualquier caso el pensamiento que debe primar sobre el paciente es que este tratamiento es una necesidad, no un capricho, y que sin lugar a dudas es el más recomendado para reponer las ausencias dentales.