Marta Sánchez pone nueva letra al himno de España

Marta Sánchez actuó ayer en el Teatro de La Zarzuela para festejar sus treinta años de carrera profesional. Lo que no sabían los asistentes es que la artista tenía una sorpresa que se convirtió en el momento estelar de la noche pero también en el tema más debatido y polémico durante el día de hoy.



La cantante española interpretó el himno de España en forma de balada, a piano, y con nueva letra de producción propia. Letra que compuso hace meses mientras estaba en Estados Unidos por motivos de trabajo y donde sintió una gran nostalgia por su tierra: "Esta idea me llegó como un flash. Yo creo que me lo envió mi padre o mi hermana desde ahí arriba".



"Me enorgullece porque no ha pasado desapercibida esta idea que salió de mí hace ya un año y medio cuando estaba en Miami, separada de mi tierra, de mi familia y mis amigos de aquí", dijo la artista.



La letra del himno, que habla de su orgullo por haber nacido en España y de la nostalgia que siente cada vez que está lejos, ha revolucionado las redes sociales, donde políticos, ministros e incluso el propio presidente del Gobierno no han dudado en felicitar la iniciativa de la artista.





Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

´Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón´ . Valiente y emocionante @Martisima_SoyYo poniendo letra y corazón al himno nacional. https://t.co/DkaYwPwyAq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de febrero de 2018

Sin embargo, la cantante y compositora valora estas felicitaciones como todas las demás: "Ya sea el presidente o cualquier persona, me hace ilusión la felicitación de toda persona que le haya gustado mi iniciativa. No me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera.ha mostrado su agradecimientos en su cuenta oficial de Instagram, y ha asegurado que aún está en un sueño, alucinando por la reacción de tanta gente y por la expectación creada: "Estoy abrumada, incrédula con todo lo que se ha liado desde ayer. No doy crédito. Estoy muy contenta porque no pensaba que fuera a tener tanta repercusión".La artista ha defendido su letra, imponiendo que se trata de una "carta de amor", y que no esconde ninguna connotación política ni de ningún tipo. Asegura que el himno es una canción que debe enorgullecer a todos los ciudadanos para cantarla con gusto, por lo que sería un sueño para ella que su letra se convirtiera en la oficial para el himno español: "Nunca imaginé que iba a crear tanto revuelo mi canción. Si mi letra llega a ser la letra del himno de España, me iré tranquila a la tumba".