Fallece Stephen Hawking a los 76 años

El famoso físico teórico Stephen Hawking ha fallecido este miércoles a los 76 años en su casa en Cambridge, según ha informado su familia a través de un comunicado.

"Estamos profundamente tristes porque nuestro amado padre ha fallecido hoy", han señalado los hijos del científico Lucy, Robert y Tim, según ha recogido el diario británico 'The Guardian'. "Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años", han aseverado.

"Su coraje y persistencia con su resplandor y humor inspiraron a personas de todo el mundo", añade el comunicado.

A los 21 años los médicos le diagnosticaron al científico esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular por la que los médicos no le dieron más de dos años de vida.

La lucha contra la enfermedad no fue fácil. La ELA le hizo perder el control de su cuerpo, lo que le llevó a mantenerse postrado en una silla de ruedas, a la realización de una traqueotomía y a necesitar un sintetizador para poder articular palabras.

El autor de 'Breve historia del tiempo', considerado una de las diez personas más inteligentes del planeta con un cociente intelectual de 160, ocupó la Universidad de Cambridge, la misma cátedra de Matemáticas en la que impartió clases Isaac Newton, entre 1979 y 2009.

Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking.

Durante la celebración de su 70 cumpleaños, Hawking dijo: "He vivido con la perspectiva de una muerte prematura durante los últimos 49 años. No tengo miedo a morir, pero no tengo prisa. He disfrutado de cada momento y tengo tantas cosas que hacer antes...".