La Fiscalía alemana pide la extradición para Puigdemont.

La Fiscalía alemana ha pedido a la Audiencia Territorial de Schleswig la tramitación de la extradición a España de Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

Asimismo, el Ministerio Fiscal alemán ha pedido a la Audiencia Territorial de Schleswig mantener en prisión al 'expresident' de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, mientras tramita su extradición a España, por riesgo de fuga.

Puigdemont, que había usado su Twitter el sábado para trasladar que no pensaba renunciar, reivindicó el domingo que el 1-O simbolizaba el inicio de una "nueva era" de la que "no hay retorno". El día en que se cumplían seis meses de una jornada que sacudió Catalunya y provocó un 'tsunami' que alteró por completo el tablero catalán, quiso mandar un mensaje de persistencia, no solo con dos posts en su cuenta de Twitter y de Instagram, sino también con un mensaje de voz que el diputado Diether Dehm, del partido alemán Die Linke, ha grabado con su móvil aprovechando su visita a la prisión de Neumünster.