Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno

Tras una intensa jornada de jueves en la que la moción de censura parecía prosperar, en la mañana de este viernes, se han confirmador los pareceres y el Congreso de los Diputados ha demostrado su confianza al socialista Pedro Sánchez. "Vamos a escribir una nueva página en la historia de la democracia", ha comentado tras recibir el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, ERC, Nueva Canaria y EH Bildu que le han valido para contabilizar 180 votos a favor de su propuesta, por 169 de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN.

Tras dimitir como diputado para no investir a Rajoy tras las últimas elecciones y recuperar el liderazgo de su partido, Sánchez se convierte en el séptimo presidente de la democracia española. A diferencia de la investidura que no prosperó en marzo de 2016 y en la que Unidos Podemos no lo apoyó, ahora sí que ha contado con los de Iglesias.

"Tenemos una tarea muy importante por la cohesión social, es necesario estabilizar socialmente a nuestro país" ha comentado el recién elegido presidente del gobierno, a la par que se ha comprometido a "dignificar la democracia, firme, fuerte, y con instituciones ejemplares".

Con la " convivencia territorial" como objetivo, ha finalizado con un "gracias de corazón y a trabajar".