Rajoy anuncia un congreso extraordinario para elegir a su sucesor

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que deja la presidencia del partido y que convocará un congreso extraordinario en breve con el fin de que sea elegido su sucesor.

Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy ha recalcado que durante sus treinta y siete años ha servido al Partido Popular "en toda clase de cargos", y ha señalado, que ha llegado el momento de "poner punto final a esta etapa".

"El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona", añadiendo que "las dos razones" por las que lo hace es porque "es lo mejor para él y para el propio partido".

Asimismo, Rajoy ha asegurado que "cumplirá su mandato al frente de la presidencia del PP hasta el día en que se elija a la persona que le vaya a sustituir".

Rajoy no ha ocultado su emoción al anunciar su marcha. "Llevo mucho tiempo en política, y se apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día, ha sido increíble", ha exclamado el ex presidente del gobierno mientras un largo aplauso por parte del Comité Ejecutivo ponía en pie a la sala.

En especial, Rajoy ha dado las gracias a sus ministros, "que han sido magníficos" y "a la única vicepresidenta" que ha tenido, no sin restarle mérito a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional encabezada por la Secretaría general del Partido Popular.

Por último, Rajoy ha indicado que seguirá en el partido, pues afirma no imaginarse la vida fuera de la formación. "Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo. No voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre y allí donde me encuentre seguiré con vosotros".