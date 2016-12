Un problema estructural

Líder con tres puntos de renta sobre el tercer clasificado y once jornadas por delante ante rivales, en su mayoría, de la zona baja. Descrita así, la situación del Betis parece envidiable...

Líder con tres puntos de renta sobre el tercer clasificado y once jornadas por delante ante rivales, en su mayoría, de la zona baja. Descrita así, la situación del Betis parece envidiable. Pero ni sus fieles aficionados ni el propio Mel están del todo satisfechos. Es una evidencia que con actuaciones como la del Nuevo Colombino no será fácil mantener esa privilegiada posición. Porque si la deshonrosa derrota ante el Leganés fue histórica, el partidito de Huelva no fue mucho mejor.

Pero se ganó, con mayor o menor fortuna, que dirán aquellos aferrados a la frialdad de los números. Y en esta complicada categoría tan propensa a las sorpresas, en la que todos los favoritos, de repente, se ponen de acuerdo para no ganar, perder un sólo partido de los últimos 17 son guarismos a tener muy en cuenta. Otra cuestión es el juego. Ahí, indudablemente, se puede mejorar. Y el objetivo de Mel es seguir dando pasos hacia ese vistoso Betis que él mismo fabricó hace no mucho.

Sin embargo, entiendan los más exigentes que los mimbres no son los mismos. En un equipo que ha tenido hasta tres entrenadores en la temporada y en el que el director deportivo tuvo que asumir esa responsabilidad ante la imposibilidad de traer al deseado (léase Serra Ferrer), existen unos problemas estructurales complicados de subsanar con sólo dos meses de competición por delante. Ciertamente, puede ser la mejor plantilla de la categoría, pero eso no es obstáculo para que existan unas evidentes carencias que la campaña que viene urge solucionar con Macià al frente. Porque, aunque ahora no atraviese su mejor momento, Rubén Castro no es eterno y hay que formar un EQUIPO.