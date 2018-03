El Betis, impuntual en la cita de Mestalla

Insistió Setién en una zaga de tres centrales para dibujar, como ante la Real, un 1-3-4-2-1, aunque con cinco caras nuevas. Muchos jugadores de corte a priori defensivo poblaban su once, pero esto no fue un obstáculo para que el Betis fuese fiel a su filosofía en el arranque. Faltaba mayor profundidad para meter miedo, pero los verdiblancos contenían cómodos al cuarto de la Liga a través del balón.

No hay mejor manera de defenderse que teniendo el esférico, aunque luego hay que tener velocidad e ideas para plantarse en el área rival, algo que apenas logró el conjunto bético hasta el descanso por el costado de Junior. Eso sí, con un poblado centro del campo, los de La Palmera, intensos, lograban contener en esos compases las rápidas transiciones ches, su mayor peligro. Pero en la primera que tuvo para correr Rodrigo, con Mandi en el córner contrario, Amat fallaba y caía el primero.

Ahí se truncó el plan de Setién. No sólo carecían de llegada, sino que los béticos comenzaron a ocupar peor los espacios, siendo el exiguo marcador en contra la mejor noticia al descanso. Para remediarlo, en el banquillo había mucha pólvora (Sergio León, Rubén Castro, Tello o Boudebouz), pero no tocó nada el santanderino y el Valencia, más enchufado, hizo el segundo muy pronto. Quedaba toda la segunda mitad por delante y no faltó la reacción habitual de un Betis que este curso ha demostrado no bajar nunca los brazos. Liderado por Joaquín, pudo el cuadro verdiblanco meterse en el partido (el árbitro también lo impidió), pero el técnico bético tardó en mover el banquillo y se empecinó en seguir con tres centrales hasta el final. Llegó tarde.