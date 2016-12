Amateurismo vs. Galaxia Blanca

Se viene una eliminatoria apasionante, dos partidos vibrantes, una final anticipada... El destino, siempre caprichoso, ha querido cruzar al Real Madrid, líder de LaLiga, campeón de todo fuera de nuestras fronteras e inmerso en una racha de 37 partidos sin perder, con el Sevilla, actual campeón de la Europa League y tercero en Liga. Y nadie se atreve a vaticinar un favorito...

A priori, puede parecer que el signo de la eliminatoria está claro pero nada más lejos de la realidad. Ya lo demostró el equipo de Sampaoli en Trondheim, y eso que aquel Sevilla poco tiene que ver con el de ahora. Para retos como este cruzó el charco el técnico de Casilda, para enfrentarse a los más grandes de Europa e intentar batirlos, para rebelarse ante la hegemonía de los grandes del fútbol europeo.

Si de algo estoy convencido es de que el 'Amateurismo' mueve montañas. La fisolofía de Sampaoli ha calado muy honda en la plantilla. No he visto a unos jugadores que crean tan fielmente en un idea como lo hace este Sevilla. El colonizador de mentes lo ha logrado. Un equipo que no se superior a nadie, pero tampoco inferior, todo se debe demostrar sobre el terreno de juego.

Lo que para algunos equipos habría sido un drama, para este Sevilla enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final de Copa del Rey es un nuevo reto, una nueva ilusión, una nueva oportunidad de demostrar de la pasta que está hecho este Sevilla. Sería muy osado por mi parte ejercer de vidente y predecir quién pasará, pero lo que si tengo claro es que habrá once hombres con la certeza de que pueden hacer algo grande. Once hombres movidos por ese sentimiento más potente que cualquier balón de oro. Once hombres que se dejarán la piel hasta el último segundo.