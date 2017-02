De 100 partidos, el Sevilla gana 99 y empata uno

Está el Sevilla codeándose con rivales tan potentes, luchando por objetivos tan ambiciosos, que un empate ante el quinto clasificado de LaLiga deja un sabor amargo y casi con regusto a derrota. Muy lógico también visto lo visto sobre el terreno de juego, donde el Sevilla se ha merecido de calle el triunfo, por fútbol y por ocasiones. Pero en el equipo rival estaba un tal Asenjo, un porterazo.

Pese a todo, no debe cundir el pánico o la intranquilidad en el aficionado del Sevilla, porque los rasgos del equipo que consiguió cinco triunfos consecutivos no se han perdido. Intensidad, presión, verticalidad y gol, aunque el colegiado se lo quitara a Ben Yedder por un presunto fuera de juego que luego no era tal. Y el penalti de Nasri...

De cien partidos como el de hoy, el Sevilla gana 99 y empata uno, contra diez hombres metidos en su área y con un portero que ha hecho el mejor partido de su vida.