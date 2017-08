El Sevilla va a fichar a un tercer delantero. Jovetic y Bacca son las principales opciones que baraja Óscar Arias y seguramente fiche al que más ponga de su parte en la negociación con sus respectivos clubes. El traspaso de ambos ronda la misma cantidad: 13 millones pide el Inter por Jovetic y unos 15 el Milan por Bacca. La diferencia para decantarse por uno y otro también puede estar en el sueldo, que el colombiano parece dispuesto a ajustárselo más que el montenegrino para regresar dos años después a Nervión.

Lo que está claro es que Arias va a jugar con los tiempos,

, ambos extracomunitarios, al igual que el delantero cafetero. En el caso de que Arias se decida por Jovetic no tendría que dar salida a nadie.

Y ahí llega el 'quid' de la cuestión. ¿Quién es el más idóneo para esta plantilla? Cada aficionado tiene su opinión y sus gustos. Si me preguntan por el mío, yo prefiero a Bacca. Un delantero que te asegura un mínino de 20 goles por temporada no están siempre al alcance de uno, y Arias debería aprovechar la coyuntura y la predisposición del colombiano. Entonces, ¿quién debe dejar su plaza de extracomunitario?

Como con el delantero, cada aficionado tendrá su elegido. Pero para mí, también está claro. Me quedo con el brasileño antes que con el argentino. Es encomiable el derroche y la entrega de Montoya sobre el campo, pero la calidad del brasileño es inigualable. Además, con la llegada de Navas y la continuidad de Sarabia, la banda derecha está bien ocupada. Ganso es insustituible cuando coge la pelota. Es cierto que todavía funciona a chispazos, pero qué chispazos. Un jugador que pone a tu delantero de cara al gol un par de veces en cada partido no puedes dejarlo marchar, un jugador por el que pagarías una entrada no puedes dejarlo ir. La afición se divide en las redes sociales entre el #Baccaomuerte o el #Joveticomuerte. Bacca (y Ganso) o muerte es mi elección.