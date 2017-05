Chelsea: 80 millones para un jugador que en 2014 era suyo

La relación de Conte con Diego Costa ha sido muy caliente durante toda la temporada y todo hace indicar que el ex del Atlético de Madrid saldrá del campeón de la Premier en el próximo mercado.

Así las cosas, el conjunto blue ya se ha puesto manos a la obra para encontrar un sustituto al hispano-brasileño. Y el nombre que aparece en rojo en la agenda de los del Bridge no es otro que el de Romelu Lukaku. Según informa Gianluca Di Marzio, el Chelsea estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros por el internacional belga, que en 2014 era propiedad del club de Abramovich. Entonces lo traspasó al Everton por 35 millones, menos de la mitad de lo que está dispuesto a pagar ahora.

No es el único delantero que pretende el Chelsea, ya que Antonio Conte no se olvida de Álvaro Morata. El italiano ya lo tuvo bajo su mando en la Juventus y ahora quiere reclutarlo para el campeón británico. Morata no ha tenido una temporada fácil en su regreso al Madrid y el cariño de Conte podría animarle a cambiar de aires.