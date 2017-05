Pochettino aclara su futuro

Su nombre ha estado en boca de todos. El Tottenham ha hecho una gran temporada y eso ha colocado a Mauricio Pochettino en el escaparte de los banquillos. Lo han colocado hasta en el Barcelona, pero el argentino ha sido muy claro hoy. "Hay muchos rumores, pero estoy comprometido y no tengo ninguna razón para salir del Tottenham. Me quedaré aquí, no os preocupéis. Estaré aquí el 3 de julio para empezar la pretemporada", ha señalado.

Pochettino, que en LaLiga entrenó al Espanyol, ha llevado al Tottenham a la segunda plaza de la Premier y ha sido el único equipo que ha discutido algo el título al Chelsea. Su único lunar ha estado en la Champions, donde los londinenses tuvieron una actuación decepcionante. La temporada próxima podrá enmendarlo.