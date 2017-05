La 'llamada' de M'Bia a Monchi

Stéphane M'Bia será por siempre recordado en Nervión, sobro todo por aquel mítico gol en Mestalla, en las semifinales de la Europa League, pero también por ser un tipo tremendamente carismático. Su relación con Monchi era muy especial, pues el camerunés trataba al de San Fernando casi como de un padre se tratase.

A sus 30 años, M'Bia se encuentra en China, en el Hebei Fortune, pero no descarta regresar a Europa. Sus objetivos, volver al Oympique de Marsella o fichar por la Roma. El motivo es evidente... "Por supuesto que me gustaría volver a Marsella. Los clubes podrían hablarlo, aunque no niego que tengo muy buena relación con mi exdirector deportivo en el Sevilla, Monchi, que firmó por la Roma. Nosotros hablamos de vez en cuando y el campeonato italiano no es malo", ha dicho el centrocampista a Le Provence.