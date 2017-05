Gameiro pasa de otros equipos

En Madrid se asegura que el Atlético podría prescindir de sus servicios el próximo verano, pese a haber pagado cerca 40 millones de euros hace meses al Sevilla para hacerse con sus servicios, en Francia se anuncia un fuerte interés del Olympique de Marsella, e incluso ha habido rumores de que podría regresar a Nervión, pero, según el propio protagonista, nada de eso va a suceder.

Kévin Gameiro se ha expresado en sus redes sociales para dejar claro que por su cabeza no pasa la idea de cambiar de equipo: "A pesar de los rumores que circulan, no me planteo de ninguna manera una salida. Mi mayor deseo es de seguir defendiendo los colores del Atleti durante muchos años!! Forza Atleti!!".