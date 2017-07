Monchi ficha a Fazio... por tercera vez

Muchos aficionados del Sevilla, por la forma de irse la primera vez (mediante el pago de su cláusula, de 10 millones de euros) y lo poco que contó a su regreso, siguen pensando que Federico Fazio (30) no tiene nivel. Pero no lo cree así Monchi, uno de los mejores directores deportivos del mundo, que ha fichado este sábado al argentino por tercera vez, las dos anteriores para que vistiese como blanquirrojo.



Los 'Spurs' han anunciado que han llegado a un acuerdo con la Roma para la transferencia definitiva del zaguero, quien brilló a las órdenes de Luciano Spalletti en la 16/17, algo que el valió, incluso, para ser citado por Jorge Sampaoli para jugar con la selección Albiceleste, tras la lesión de Javier Mascherano.



Fazio, por el que la Roma ha pagado 3,2 millones de euros, había disputado 37 encuentros en la Serie A, en los que había firmado dos goles. Además, dio dos asistencias y vio tres amarillas.







We have reached an agreement with @OfficialASRoma for the permanent transfer of @Fede2Fazio. We wish Federico all the best for the future. pic.twitter.com/0VumzgkFf5