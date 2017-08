El Barcelona colaboró en la salida de Neymar al PSG

Joan Laporta apuntó hace unos días la posibilidad de que el traspaso de Neymar al PSG fuera algo deseado por el conjunto azulgrana para tener liquidez en el mercado. Y lo cierto es que el presidente del PSG ha revelado que necesitó la colaboración del Barcelona para concretar la operación. "Cuando LaLiga se negó a aceptar el cheque, el Barcelona me llamó para decirme 'venid, lo hacemos juntos'. Le dije que estábamos listos. Quiero agradecer a Barça, a su presidente, a sus partidarios, sus jugadores todo lo que han hecho. Este es uno de los mejores clubes del mundo. No hemos hecho nada malo. Fuimos a comprar a este precio. Es legal, es normal", ha confesado Nasser Al Khelaifi.

El PSG no tendrá problemas con el Fair Play financiero, según su presidente: "Estamos tranquilos, a todo el que me pregunta le digo que se vaya a tomar un café y guarde silencio. Estamos tranquilos, no tenemos nada que ocultar, se ha hecho todo acorde a las reglas de la UEFA".

El mandatario qatarí también reveló que hace tres temporadas que se planteó el que finalmente ha sido el fichaje más caro de la historia:"Empecé a pensar cómo firmar a Neymar hace tres años. Nos tomamos un año para pensar en la manera de hablar con él y con el Barcelona. Pero hace dos semanas que realmente se puso en marcha la operación. Era muy complicado. No pudimos dormir mucho. Todo el equipo, no sólo yo. Doy gracias a mi equipo por el trabajo que ha realizado. Muchas personas estaban a esto, muchos no querían hacerlo. Pero teníamos una meta: firmar a Neymar. Y gracias a todos, Neymar está aquí".