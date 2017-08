El Barcelona cambiará a Neymar por Íñigo, Couotinho y Dembélé

El Barcelona prepara su remodelación tras la salida de Neymar y ya tiene el sí de tres futbolistas que supondrían una inversión muy cercana -sino mayor- a esos 222 millones que ha ingresado por el nuevo jugador del PSG.

Se trata de Íñigo Martínez, central de la Real Sociedad, Coutinho, atacante del Liverpool, y Dembélé, extremo del Borussia de Dortmund. Estas incorporaciones también dejan entrever el cambio de sistema del conjunto culé de la mano de Valverde hacia un 4-2-3-1, aparcando el 4-3-3 implantado por Guardiola y que iba como anillo al dedo al tridente.

El que está más cerca de convertirse en jugador azulgrana es Íñigo Martínez. Y es que la escuadra culé ya ha obtenido el sí de los tres futbolistas, pero tiene que sentarse a negociar con sus clubes. El realista es el único que tiene cláusula de rescisión y, dado que la Real no vende, el único trámite que resta es abonar los 36 kilos de su liberación. A comienzos de la semana próxima debe ser azulgrana.

Más difícil será convencer a Liverpool y Borussia de Dortmund. El conjunto Red ha declarado que no tiene necesidad de vender y que no quiere desprenderse de Coutinho. Han rechazado propuestas superiores a 100 millones de euros y, sabiendo que el Barcelona tiene munición por la venta de Neymar, no van a pedir precisamente menos.

También el Borussia de Dormund ha señalado que no desea desprenderse de Dembélé y ha despreciado ofertas de nueve cifras. En el caso del jugador francés del conjunto teutón además existe la competencia del Real Madrid, lo que puede encarecer el precio del ex del Rennes.

Si por Coutinho y Dembélé el Barcelona se ve obligado a superar los 100 millones y a eso hay que sumar el importe de la cláusula de Martínez, entonces la cantidad final superaría los 222 de Neymar.

En cualquier caso, las tres incorporaciones supondrían un golpe de efecto que ayudaría a Bartomeu y su directiva a recobrar el crédito perdido por la salida de Neymar.

En Italia hablan de un acercamiento por Dybala

La prensa italiana también recoge un acercamiento del Barcelona hacia la Juventus por Dybala. La primera propuesta está valorada en 120 kilos, si bien es cierto que en esa cantidad incluiría los traspasos de André Gomes y Rafinha. De momento, la 'Vecchia Signora' se resiste a vender.

Lo que está claro es que la lluvia de millones qatarí inundará pronto el mercado en un efecto dominó de impresivibles consecuencias.