Neymar dejó la puerta abierta al Real Madrid al fichar por el PSG

Según El Chiringuito el futbolista del PSG, Neymar Jr., habría negociado en su llegada a París una cláusula en su contrato equivalente a la cantidad de dinero que el club parisino pagó al FC Barcelona, lo que haría posible su salida si algún equipo estuviera dispuesto a pagarla.

En la liga francesa no existen las cláusulas como sucede en España, en nuestro país todos los futbolistas profesionales poseen una y si algún club decide pagarla, automáticamente ese jugador abandonará el conjunto en el que milita. Esto no sucede en Francia, tampoco en Inglaterra o Alemania, por lo que los equipos españoles suelen tener más complicado el fichaje de jugadores de otras ligas. Este mismo problema lo ha sufrido el equipo que preside Bartomeu este verano, ya que no pudo hacerse con los servicios de Verratti ni Coutinho. La jugada sucedió al revés y es que el Paris Saint-Germain decidió pagar la cláusula de Neymar y este puso rumbo al país vecino sin que su antiguo club pudiera evitarlo.

Pues bien, el ex del Barça podría haber negociado con su actual equipo una cláusula en su contrato para que pudiera salir en el mercado de fichajes si algún club decidía para la cantidad de 222 millones de euros, la cual fue la que pagó la entidad que pertenece Nasser Al-Khelaïfi al equipo culé.

Es por esta variante por lo que se disparan las alarmas en Francia y se comienza a rumorear que el fichaje más caro en la historia del fútbol pueda volver a suceder y en esta ocasión Neymar ponga rumbo a Madrid para vestirse de blanco. Es algo enrevesado, pero muchos afirman que su fichaje por el PSG no ha sido más que un puente para poder marcharse después al club de Florentino Pérez sin formar demasiado revuelo.

Su ex compañero en el Barça, Jordi Alba, afirmaba durante la concentración con la selección española que no veía a Neymar vestido de blanco, pero que en esto del fútbol todo puede pasar. Otro que se ha manifestado con respecto a este tema es Casemiro, el cual podría ser su compañero de equipo en un futuro próximo. Su compatriota le daba la bienvenida si decidía poner rumbo al equipo merengue y afirmaba "ojalá que venga, pero está feliz en su club" en El Partidazo de COPE.