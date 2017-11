Mertens y su cláusula de 28 kilos: "Soy un chollo"

Antes del terremoto originado por la salida de Neymar el Barcelona aún buscaba un suplente para la MSN. Uno de los nombres que barajó fue el de Dries Mertens, delantero del Nápoles. Lo ha confirmado el internacional belga. "Hubo un interés, pero me querían como sustituto detrás de la MSN. Si hubiese sabido que Neymar se habría ido... Es que después de un año tan bonito en el Nápoles no quería volver en el banquillo. Firmé la renovación y luego Neymar se marchó, y el mercado se volvió loco. El Barça ha pagado 100 millones para jugadores que valían la mitad. A veces pienso: '¿y si ahora estuviese en el Barcelona?'. Si miras quien jugó en la izquierda en los últimos meses... Igual podría hacerlo yo también", ha dicho en Het Laatste Nieuws.

El futbolista ha hablado sobre su cláusula de rescisión de 28 millones de euros, una ganga dados los precios que se manejan en el fútbol actual: "El año pasado recibí una oferta increíble desde China, pero el Nápoles no quiso dejarme marchar, ni yo quería irme. Sin embargo, pensé que si volviera a tener esa posibilidad, era necesaria una cláusula de rescisión. 28 millones parecían una buena cifra, pero ahora, desde el caso Neymar, me han convertido en un chollo. ¿Qué jugador que marque 28 goles en la Serie A cuesta tan poco? Ninguno".

Ahora el belga espera hacer historia con el Nápoles. "Llevamos 27 años sin ganar el scudetto. Esto es ahora o nunca: si hay un año en que se puede ganar, es justo este. Nos quedamos porque todos sentimos que es posible. Esto sí, la Juve sigue teniendo algo más: nosotros no tenemos campeones increíbles ni una gran plantilla, y mucho menos tras las lesiones de Milik y Ghoulam. Miras nuestra plantilla al lado de la Juve, y te das cuenta de que estamos construyendo un pequeño milagro".

El jugador también habló sobre su propia figura: "No soy Messi o Cristiano, pero estoy muy feliz con mi carrera. No quisiera estar en su lugar, ellos no tienen una vida normal ¿Viste el documental sobre Cristiano? Prefiero no ganar un Balón de Oro y tener una vida normal. Dejadme ser Dries..."