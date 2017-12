Canales se pone a tiro

Sergio Canales está contando para Eusebio pero aún no ha renovado con la Real.

Sergio Canales está contando para Eusebio pero aún no ha renovado con la Real. UESyndication.

El centrocampista de la Real Sociedad, Sergio Canales, acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que a partir del próximo lunes 1 de enero es totalmente libre para negociar su futuro con el equipo que quiera.

De momento, el jugador santanderino está entrando en los planes de Eusebio, pero su papel no deja de ser ciertamente secundario. No en vano, sólo ha sido titular en 11 de los 25 partidos que ha disputado la Real Sociedad esta temporada en todas las competiciones, lo que invitaría a pensar que el centrocampista podría buscar una salida para tener más protagonismo en otro equipo. Ofertas no le faltan tanto en España como en el extranjero, donde el Sporting de Portugal parece estar muy interesado.

Dentro de nuestras fronteras, el ex del Real Madrid sabe que gusta a varios equipos, entre ellos el Betis, que ya estuvo cerca de ficharlo el pasado verano.

Canales es el perfil de jugador que le encanta a Quique Setién. El técnico, paisano del centrocampista, ya estuvo en contacto con él en julio para trasladarle su interés, pero finalmente los clubes no llegaron a un acuerdo tras tasar la Real su salida en unos 2,5 millones más variables, una cifra que el conjunto de La Palmera entendió elevada.

Ahora, Canales vuelve a estar en el mercado, y a la espera de que la Real mueva ficha y le presente una propuesta de renovación, su fichaje podría suponer una oportunidad interesante.