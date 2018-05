Sitúan al Sevilla en la carrera por Brahimi

Yacine Brahimi quiere dejar el Oporto el próximo verano, al menos eso es lo que desvelan desde Portugal. Concretamente el Correo da Manha informa que el franco-argelino quiere salir del Oporto pero que quiere dejar el club en lo más alto, como campeón de Liga. La situación de Brahimi en el conjunto luso no es fácil. El atacante finaliza contrato el 30 de junio de 2019, por lo que en la planta noble de Do Dragão tienen claro que, si no renueva en las próximas semanas, será vendido en el mercado de verano.

Ante esta tesitura, hay varios clubes que siguen de cerca las novedades de la situación del exjugador del Granada para, en caso de que no amplíe su vinculación con el Oporto, andar rápido y hacerse con sus servicios. Y entre esos equipos está el Sevilla según informa el medio portugués. Aunque no es el único, Roma, Everton y Besiktas también están a la expectativa.

A sus 28 años, Brahimi pone como condición para su renovación subir un escalón salarial para situarse al nivel de los mejor pagados del Oporto. Ahora, el extremo percibe casi 1,5 millones netos por temporada, por detrás de los dos millones limpios que ganan Herrera y Maxi Pereira, y lejos de los 3,5 'kilos' que se embolsa Iker Casillas, el mejor pagado del club.

La cláusula de rescisión de Brahimi está cifrada en 60 millones de euros, pero el Oporto sabe que tendrá que bajar drásticamente su precio si no hay un acuerdo con el jugador su renovación.

Moussa Sissoko, agente del franco-argelino, se ha pronunciado sobre el futuro del jugador y ha dejado todo abierto. También la posibilidad de jugar en Turquía . "En los últimos días, en medios de comunicación turcos hemos leído una serie de declaraciones en nombre de Yacine Brahimi. En ellas decían que había 'cero posibilidades' para que vaya a Turquía. Me gustaría mencionar que es totalmente falsa esta declaración".

En el conjunto luso Brahimi ha firmado esta temporada un total de diez goles y diez asistencias, siendo uno de las figuras clave para que el equipo de Sérgio Conceiçao esté en plena lucha con el Benfica, con un punto más, para ganar la Liga.