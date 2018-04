"¿Marcano y Valencia? Son especulaciones"

"El acuerdo con el Valencia son especulaciones que no merecen comentarios. Nunca estuvo descartada su continuidad en el Oporto". El que así se expresa es Iñaki Ibáñez, agente de un Iván Marcano que todavía no ha renovado con el conjunto luso y que ha sido vinculado no sólo con el equipo che, sino también con Betis y Sevilla, puesto que queda libre el próximo 30 de junio.

O Jogo va en portada con estas declaraciones, que acompaña con la imagen del central cántabro y el titular 'Marcano admite renovar', si bien todo hace indicar que los asesores del zaguero zurdo simplemente evitan cerrarse puertas, ya que el ex de Racing, Villarreal y Getafe, entre otros.

Maneja propuestas jugosas de España y el extranjero, por lo que espera que el Oporto aumente las cantidades y mejore las condiciones por si, finalmente, Marcano se decanta por ampliar su vinculación con los albiazules. Sea como fuere, Serra Ferrer ha jugado sus cartas para, al menos, tentar a Marcano.