Sevilla y Betis, atentos al portero 'protegido' de Mourinho

El nombre de Joel Pereira quizá no sea conocido para muchos, pero es el tercer portero del Manchester United y el 'ojito derecho' de José Mourinho. Tiene 21 años y doble nacionalidad: suiza y portuguesa. La noticia es que, según el diario portugués Record, varios clubes de España e Italia han mostrado interés en él. Entre esos clubes se encuentran el Sevilla FC y el Real Betis.

A pesar de haber disputado un solo partido con los 'red devils' esta temporada, es un guardameta muy del gusto de Mourinho, que le quiere cerca por si necesita tirar de él en cualquier momento, aunque sabe que necesita disputar minutos para ganar experiencia y, siendo el tercero en discordia en su posición, no goza de esas oportunidades. Ante esta situación, es posible que este verano deje el United ya sea en calidad de traspasado o cedido.

"Joel tiene tanta calidad que nos da tranquilidad. Soy egoísta con él, por eso me gusta tenerlo aquí como tercer portero para cuando haga falta. Pero es verdad que al no dejarle ir estoy perjudicando al desarrollo de un talento. A mí me gusta siempre tener un tercer portero de garantías y, en este sentido, recuerdo cómo, entrenando al Chelsea, vencimos al Barcelona en la Champions jugando con nuestro tercer guardameta entonces: Henrique Hilario", dijo el de Setúbal refiriéndose a Pereira.

El Sevilla busca portero tras la situación vivida este curso en la portería. Sergio Rico apunta a salir este mismo verano y el futuro de David Soria es incierto (aún no se sabe si renovará o saldrá también), aunque ninguno de los dos convence del todo por su rendimiento. Mientras que en el Betis, a pesar de haber fichado ya a Pau López, la más que probable venta de Adán y la finalización de contrato de Dani Giménez empujan al club a buscar a otro arquero.

Los otros equipos interesados en Joel Pereira serían Real Sociedad, Torino, Atalanta y Fiorentina.