El Getafe da por perdido a Ángel

A sus 31 años, Ángel Rodríguez ha cuajado una gran temporada en el Getafe, con el que ha anotado 13 goles que, posiblemente, le hagan dar el salto. En este sentido, la Cope anunciaba ayer que en el club madrileño lo dan por perdido, ya que un equipo de la zona alta de LaLiga está dispuesto a pagar su asequible cláusula de rescisión, que asciende a 6 millones de euros.

No se apunta de qué club se trata, pero el canario fue relacionado días atrás con Valencia, Real Sociedad y Sevilla, que busca reforzar su ataque. No es el ex del Zaragoza (1,71 m) un delantero corpulento, como busca a priori Machín, pero sí es un rematador. Si pone rumbo a Nervión, Ángel Torres tendrá otro motivo de enfado.