Sander Berge: "Todos los jugadores quieren jugar un partido como el derbi"

Codiciado tanto por el Betis como por el Sevilla, Sander Berge ha recuperado la sonrisa en el tramo final de la temporada después de una lesión que le ha tenido seis meses en el dique seco. Pudo participar en los dos últimos partidos de su club, el Genk, y también con la selección noruega. En el combinado nacional ha demostrado que es el hombre del futuro para su selección. Con sólo 20 años es el líder y fue el mejor en sus dos apariciones pese a que en ninguna pasó de 45 minutos. Desde la concentración, el prometedor centrocampista nórdico atiende a ESTADIO Deportivo.

- Ha sido una temporada difícil para usted. Por lo menos, la ha acabado jugando. ¿Cómo se siente ahora?

- ¡Me siento fenomenal! Estoy en buena forma y muy contento por haber jugado cuatro partidos en la parte final de la temporada con el Genk y con Noruega. Mi cuerpo se siente más fresco, rápido y fuerte que nunca.

- ¿Qué pasó con la lesión? Al principio era para tres semanas y al final han sido seis meses.

- Me he centrado durante la rehabilitación sólo en trabajar duro cada día y ser paciente para poder regresar a los terrenos de juego en mi mejor versión. Ha sido un buen aprendizaje y una experiencia para mí. También ha hecho que mi confianza, mi fuerza mental y mi motivación se hayan visto reforzadas en un sentido positivo para mí.

- Antes de esa lesión el Sevilla estaba muy interesado en ficharle. ¿Cree que lo habría hecho sin ese problema?

- ¡Eso ya es pasado! Ahora miro hacia adelante y pienso en desarrollarme cada día como jugador y fuera del terreno de juego.

- Para la temporada próxima está otra vez en la lista, ¿cómo contempla esta opción?

- El Sevilla es un club fantástico, con una gran historia y muchos jugadores de calidad. Siento admiración por su afición y por la atmósfera que se respira en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

- El Betis y el Villarreal también están interesados. Son ya tres clubes de LaLiga. ¿Cree que será su siguiente paso?

- LaLiga siempre ha sido una de mis competiciones favoritas para ver fútbol. Probablemente es la mejor liga del mundo en este momento y, por supuesto, pienso en España como una buena opción para dar el siguiente paso en mi carrera.

- El Genk también tendrá cosas que decir en esta operación. Según mi información tiene un acuerdo para salir el próximo verano.

- Lo que el Genk, yo y mi gente de confianza hablamos queda entre nosotros.

- He hablado con Pozuelo. Me pidió que le preguntara cómo vieron el derbi en el Sánchez-Pizjuán que acabó con 3-5.

- Vimos el partido juntos en nuestra estancia de pretemporada en Benidorm. Siempre estamos juntos en los viajes y compartimos habitación en las concentraciones. Somos buenos amigos y lo aprecio mucho. Aquél fue un partido increíble con una intensidad tremenda.

- También me dijo: 'Pregúntale por qué equipo le digo que fiche'.

- (Risas) Pozuelo es un auténtico aficionado del Betis.

- ¿Qué le ha contado de la ciudad, del derbi, de los equipos?

- Me ha dicho que la ciudad es impresionante y que la rivalidad entre los dos clubes de la ciudad es algo especial.

- ¿Se ve jugando un derbi?

- ¡Uno siempre quiere jugar partidos de ese nivel!

- ¿Cómo se define como jugador?

- Me veo a mí mismo como un jugador físico, fuerte y con buenas condiciones técnicas y capacidad para el pase. Me quiero convertir en un buen box-to-box que sea importante en las dos áreas del juego. Quiero contribuir con goles, asistencias, duelos individuales ganados y capacidad para correr y cubrir espacios para mi equipo. Quiero convertirme en un líder en el centro del campo. En el Genk he jugado mucho como un pivote o medio posicional, lo que se conoce como un '6', pero me siento un medio dinámico que puede hacer cosas en defensa y en ataque.

- Preguntando en Noruega me dijeron que era como el Patrick Vieira nórdico. ¿Es alguien a quien admira? ¿Qué jugadores son su modelo?

- No es posible no admirar a Patrick Vieira. Es una leyenda. Pero pienso que soy un jugador bastante similar a Steven Nzonzi. Tiene unas cualidades excelentes y es bueno en casi todo. En la misma categoría, veo muchos partidos de Yaya Touré (Pogba ahora en una versión más joven), Matic y Busquets.