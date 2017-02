Agotadas en un solo día las entradas para el concierto de Ricky Martin en el Estadio de La Cartuja

Sevilla ha agotado en un solo día las entradas para el concierto que Ricky Martin ofrecerá el próximo 20 de mayo en el Estadio Olímpico de La Cartuja después de que se pusieran a la venta este jueves 23 de febrero.

El pasado 16 de febrero, el artista anunciaba el regreso a los escenarios de nuestro país con su gira 'One World Tour' y este jueves arrancaba de manera espectacular la venta de entradas para los shows de Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla y Madrid, consiguiendo colgar el cartel de '¡No hay entradas!' en dos de estas localidades, junto a Sevilla ha agotado entradas Valencia, y vendiendo entre el 60 y 70 por ciento del aforo del resto, según un comunicado.

Por el momento las fechas confirmadas son el sábado 13 de mayo en A Coruña, el domingo 14 en BEC, Bilbao, el martes 16 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el miércoles 17 en Palma Arena, Mallorca, el viernes 19 en la Plaza De Toros de Valencia, el sábado 20 en el Estadio La Cartuja de Sevilla y el martes 23 en el WiZink Center de Madrid.

Aún quedan entradas para los shows que el artista ofrecerá en Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid, que siguen disponibles a través www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. Igualmente se podrán adquirir a través de www.elcorteingles.es/entradas y tiendas El Corte Inglés (Bilbao, Palma de Mallorca y Madrid), www.esmerarte.com (A Coruña - próximamente a la venta) y www.entradasatualcance.com (Bilbao y Palma de Mallorca). El precio de las entradas oscilan entre los 40 y los 100 euros. (Gastos de distribución no incluidos)

Tras el éxito de 'La Mordidita', tema incluido en su último álbum, el pasado 23 de septiembre sacaba a la venta 'Vente Pa'Ca' un nuevo single en colaboración con Maluma que se ha convertido en uno de los grandes hits en lengua española del año. Ha copado los primeros puestos de las listas en Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Panama y se situó directamente en el número uno del Billboard Latin Digital. En tan solo una semana consiguió 14 millones de reproducciones y solo en spotify cuenta a día de hoy con más de 127 millones de escuchas.

'One World Tour' es un espectáculo impresionante que cuenta con extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición; una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; cambios de vestuario y vibrantes coreografías, complementan la proyección escénica del artista, quien desde el primer momento cautiva la atención del público.

Ricky Martin se entrega a través de las cuatro fases que comprenden el show: dance, rock, baladas y tribal, con un repertorio que transporta a la audiencia por distintos estados emocionales y rítmicos, a la vez que nos transporta por su amplia trayectoria musical.

Éxitos como 'Come With Me', 'She Bangs', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin' la Vida Loca' 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'Cup Of Life', 'Asignatura Pendiente' y su reciente 'Vente Pa'Ca', entre otras, son parte del repertorio que sus seguidores podrán disfrutar en esta nueva gira.

Además, el cantante aprovecha cada cita con el público para afianzar su lucha contra la trata humana, una gestión humanitaria que canaliza a través de la fundación con su nombre y cuya prioridad es trabajar por el bienestar de la niñez en riesgo por medio de programas que fomentan la educación, la salud y la justicia social.

CNCO

Como artista invitado en esta gira por nuestro país estará el fenómeno juvenil CNCO. La banda ha alcanzado un espectacular éxito tras su tercer sencillo 'Reggaetón Lento' y recientemente ha anunciado su primera gira 'Más allá Tour' la cual contará con más de 40 conciertos que se desarrollarán entre Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, así como España y Portugal.