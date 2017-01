Higuaín, Antonella Fiordelisi y las fotos de su trasero

Gonzalo Higuaín y la modelo y esgrimista italiana Antonella Fiordelisi han estado en el centro de la polémica estos días atrás. ¿El motivo? Unas supuestas fotos que el argentino pidio a Fiordelisi de su culo. La deportista no dudó en hacerlo público a través de sus redes sociales. "Higuaín me pide fotos de mi culo en Instagram, ¡qué enfermo!", escribió la modelo provocando un auténtico revuelo en Italia.

Los medios no tardaron en hacerse eco del suceso y unos días después, Fiordelisi publicó un escrito en el que negaba la mayor, admitiendo que todo había sido una broma.

"Sólo para aclarar. Con Higuaín hablamos un par de veces por Instagram. La nuestra ha sido una conversación juguetona y divertida. No quería ofenderlo, porque los enfermos son otros y no Higuaín que conmigo se ha comportado de un modo educado y nunca inoportuno. Le pido disculpas. No era mi intención ofenderlo ni crear chismes inexistentes. La mía fue una simple broma", escribió.