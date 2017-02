Lucia Villalón habla de su ruptura con Chicharito

En una entrevista al suplemento 'LOC' del diario 'El Mundo', la periodista Lucía Villalón habló sobre todo lo que le ha ocurrido en los útlimos meses, desde sus problemas pulmonares, hasta su sonada separación con el futbolista del Bayern Leverkusen, Javier Hernández 'Chicharito', con el que tenía planeado casarse el próximo verano.

La periodista habló sobre el primer neumotórax que padeció, el cual no se lo diagnosticaron "bien" y creía que se moría en el avión en el que iba viajando a Barcelona, ya que sufrió un colapso pulmonar. "El primer neumotórax me dio en Alemania. No me lo diagnosticaron bien y me fui a trabajar a Barcelona y en el avión casi me muero. Tuve un colapso pulmonar. Menos mal que el vuelo era corto. Después de la recuperación ya puedo hacer vida normal, porque la pleura ya se ha pegado perfectamente al pulmón. El derecho lo tengo perfectamente grapado y sellado; el izquierdo, de momento, va bien", señaló.

Sobre su ruptura con 'Chicarito', afirma que "lo peor ha sido la deslealtad". Asegura que "no lo esperaba", ya que se "iba a casar con él". Además, al ser cuestionada sobre la nueva relación que el futbolista mexicano está teniendo con la cantante y actriz Camila Sodi, comentaba que "cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar, que quiera".

"Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito. Eso hay que respetarlo. Igual que se espera de uno mismo que le respeten, yo tendré que respetar los tiempos de los demás", apostilló.