Negredo retoma su racha

Álvaro Negredo, delantero del Middlesbrough, retomó su racha goleadora y volvió a conseguir un doblete en la Premier League, el segundo en los últimos cuatro partidos que ha disputado y con los que parece haber cogido el pulso a la competición inglesa. El ex jugador del Sevilla y del Valencia, entre otros, logró perforar en dos ocasiones la portería del Swansea para sumar cinco goles en el torneo de la regularidad. Sus tantos, abrieron el marcador de un partido que acabó 3-0. El primero, con un zurdazo dentro del área pequeña y el segundo, de penalti. Negredo acabó el año en forma.

No fue el único español que juega en Europa que consiguió marcar. La lista, es larga. Aparte de Negredo, vieron portería Diego Costa (Chelsea), Bojan Krkic (Stoke City), Fran Sol (Willem II), Iago Falque (Torino), Lucas Segovia (St. Polten), Abraham Paz (Sakhnin), Jesús Rueda (Beitar Jerusalem), Rubén Rayo (Anorthosis) y Mikel Arruabarrena (AEL Limassol).

Junto a Negredo, hasta ocho jugadores españoles coincidieron en el Riverside Stadium, que acogió el duelo entre el Middlesbrough de Aitor Karanka y el Swansea. El partido reconoció el trabajo y el acierto de su jugador, que disputó los noventa minutos igual que Antonio Barragán y Víctor Valdés, que mantuvo su meta a cero. En el banco quedó Adama Traoré, que salió por Fabio a cinco minutos del final.

Enfrente, en el conjunto galés, otros tres futbolistas que participaron todo el tiempo. Jordi Amat, que cometió un penalti, Ángel Rangel y Fernando Llorente, que no marcó. Borja Bastón quedó como suplente aunque jugó la última media hora. Sustituyó a Modou Barrow. También marcó Diego Costa, que suma trece. Formó parte del once inicial junto con Marcos Alonso y César Azpilicueta, que le dio el pase del tanto de la victoria ante el Crystal Palace. Todos jugaron el choque completo excepto Costa, sustituido a un minuto del final por Michy Batshuayi.

Para entonces ya estaba en el terreno de juego Cesc Fábregas, que dejó el banquillo a la hora de partido y ocupó el lugar de William. Entre los reservas quedó Pedro Rodríguez, que no jugó. Bojan Krkic encarriló la ventaja del Stoke ante el Leicester, que terminó con un punto tras empatar. Anotó de penalti y fue cambiado a diez minutos del final por Charles Graham Adam. No coincidió con Luis Hernández, fuera de la convocatoria del Leicester. David De Gea y Ander Herrera fueron los únicos españoles en el once inicial del Manchester United, que ganó en el campo del West Bromwich. El segundo fue sustituido en el tiempo añadido por Chris Smailling. Juan Mata permaneció con los reservas sin jugar.

Pedro Mba Obiang fue titular con el West Ham, que ganó al colista, el Hull City. Fue sustituido en el descanso por Edimilson Fernandes. El meta Adrián San Miguel sigue como suplente del cuadro londinense. Oriol Romeu no fue citado por el Soutahmpton, ya que tenía que cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Pau López, del Tottenham Hotspur, no entró en la convocatoria de su equipo para el choque que jugó con el Burnley. En el Manchester City-Arsenal, para los primeros jugó David Silva, mientras que Nolito, Aleix García y Jesús Navas comenzaron el partido desde el banquillo. Sólo Navas saltó al campo en la segunda parte. En el cuadro londinense, Héctor Bellerín y Nacho Monreal gozaron de la confianza de Arsene Wenger. Lucas Pérez vio los 90 minutos desde el banquillo y Santi Cazorla sigue lesionado.

En Alemania, Thiago Alcántara asistió a Douglas Costa en el único gol del Bayern Múnich, que ganó 0-1 al Darmstadt. El ex jugador del Barcelona cedió la pelota a su compañero en una falta y, el brasileño marcó el único tanto de un partido en el que también jugaron los 90 minutos Xabi Alonso y Javi Martínez. Juan Bernat vio el encuentro desde el banquillo.

Marc Bartra disputó los noventa minutos con el Borussia Dortmund, que empató en el campo del Hoffenheim el viernes. Fue suplente Mikel Merino, que en el último minuto sustituyó a Pierre-Emerick Aubameyang. Jairo Samperio fue suplente con el Maguncia, que ganó al Hamburgo, no jugó. Igual que Marc Torrejón con el Friburgo, que empató en el campo del Schalke.

Borja Mayoral disputó los últimos cinco minutos del encuentro que el Wolfsburgo ganó al Eintracht Frankfurt. Ocupó el lugar de Mario Gómez. En el césped coincidió con Omar Mascarell y Jesús Vallejo, que formaron parte del once titular del Eintracht y que disputaron el choque completo. En Italia, Suso Fernández jugó los noventa minutos con el Milan, que empató sin goles frente el Atalanta. También participó todo el tiempo con su equipo Pol Lirola, que recuperó la titularidad en el Sassuolo. Sin embargo, perdió 0-1 ante el Inter de Milán.

En el Nápoles, los tres españoles, Raúl Albiol, Pepe Reina y José Callejón, disputaron los 90 minutos del choque ante el Torino. Ganaron 5-3, con cuatro tantos del belga Dries Mertens. Enfrente, Iago Falque fue suplente, salió al campo en la segunda parte y marcó de penalti su octava diana del curso. En Portugal, Iker Casillas, Iván Marcano y Oliver Torres contaron con la confianza de su entrenador, Nuno Espírito Santo, que alineó desde el inicio a los tres jugadores en el partido que el cuadro luso ganó 2-1 al Marítimo. Por su parte, Álex Grimaldo no entró en la convocatoria del Benfica, que ganó 0-1 al Estoril.

En Francia, Jesé Rodríguez, lesionado, quedó fuera de la convocatoria del París Saint Germain, que cayó ante el Guimgamp. Sí jugó Iván Balliu con el Metz. Ocupó el lateral derecho de su equipo y perdió 3-0 en su visita al Caen.

En Holanda, un doblete de Fran Sol dio la victoria al Willem II contra el Heerenveen. El atacante jugó el partido completo. Marcos Gullón fue titular con el Roda, que empató sin goles ante el Utrecht. Fue cambiado a cinco minutos del final por Dani Schahin. No pudo decir lo mismo Iván Calero, suplente en el Sparta Rotterdam. No jugó ni un minuto frente al Den Haag y su equipo perdió 1-0.

En Bélgica, Javi Martos disputó los noventa minutos con el Charleroi, que ganó al Mouscron; Alejandro Pozuelo fue titular con el Genk y fue sustituido en el minuto 73. Su equipo empató 2-2 con el Standard Lieja; y Tomás Pina fue suplente con el Club Brujas. En Turquía, Fabricio fue el meta del Besiktas, que perdió en el campo del Kasimpasa y Carlos García fue el mediocentro del Alanyaspor, que empató en su estadio 0-0 con el Akhisar Belediye.

En Austria, marcó Lucas Segovia para el St. Polten y sumó su cuarta diana de la temporada. Su tanto sirvió para dar un punto a su equipo, que empató 2-2 con el Admira. En Israel, Abraham Paz consiguió su tercer gol del curso para el Sakhnin, que empató 1-1 con el Yehuda, mientras que Jesús Rueda, del Beitar Jerusalem, se estrenó con un tanto al Petach Tivka.

Y en Chipre, Rubén Rayo también vio portería e hizo un tanto que no sirvió al Anorthosis para sumar puntos tras sufrir una derrota por 2-1 ante el Nea Salamis. Para el AEL Limassol triunfó Mikel Arruabarrena con su quinto gol del curso. Se lo hizo al Doxa y dio tres puntos a su equipo después de vencer 1-0.